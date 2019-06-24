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МВД: Судью, освободившего Батукаева, арестовали

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- ВБ
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МВД опровергает информацию о том, что задержанный экс- судья Жапар Эрматов отпущен под домашний арест.

По данным ведомства, утверждение некоторых информагентств сообщающих со ссылкой на источники о том, что бывший судья Нарынского городского суда Жапар Эрматов отпущен под домашний арест недостоверны.

"В рамках досудебного производства уголовного дела по незаконному освобождению Азиза Батукаева, в Следственную службу МВД был доставлен и допрошен экс-судья Нарынского городского суда Ж.Эрматов. Судом избрана мера пресечения арест сроком на 2 месяца с содержанием в СИЗО. По досудебному производству, проводятся необходимые следственные действия" - сообщили в МВД.


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URL: https://www.vb.kg/379259
Теги:
задержание, судья, Кыргызстан, МВД, Азиз Батукаев
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