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22-летнему парню из-за врачебной ошибки пришлось ампутировать ногу

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- Оксана Гут
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Помощник лечащего врача, молодой парень, во время перевязки снял резинку, она была как дренаж. Когда менял гирю - попал воздух. Эта газовая гангрена развилась за 4-5 часов, счет жизни шел на минуты

В ночь с 18 на 19 июня в городе Кант Чуйской области 22-летний Владислав Громов попал в ДТП. Не справившись с управлением, он врезался в дерево. Парня госпитализировали в территориальную больницу Ысык-Атинского района с ссадинами, ушибами и открытым переломом ноги. Казалось, все страшное позади.

Но, как выяснилось, опасаться стоило ни последствий от самой аварии, а так называемой "квалифицированной" помощи медиков.

- Лежал два дня в больнице, на ногу поставили вытяжку. Все было нормально, кровь пульсировала, пальцами на ноге я мог шевелить. Тому были уйма свидетелей, и сами врачи, и родственники, друзья, которые навещали меня. Через несколько дней я попросил сделать меньше груз на вытяжке, так как боль была невыносимая. Помощник лечащего врача Эркин Осмоналиев сделал перевязку, уменьшил груз… И в течение 4-5 часов я перестаю чувствовать ногу, - рассказывает VB.KG Владислав.

Врачи диагностировали – газовую гангрену, о чем и сообщили пациенту. Единственное решение - ампутация ноги, иначе спасти жизнь молодого парня не представлялось возможным.

- Помощник лечащего врача, молодой парень, во время перевязки он снял резинку, она была как дренаж. Когда менял гирю - попал воздух. Эта газовая гангрена развилась за 4-5 часов и все… Мы вызвали врачей с Бишкека, просили забрать в город. Но они сказали, что не могут его забрать, так как даже не довезут его до больницы. У нас были считанные минуты. Мне говорили, что я в любой момент могу потерять сына. Максимум давали полчаса, чтобы спасти ему жизнь. Результаты УЗИ показали, что ниже колена уже не было пульса, - вспоминает тот роковой день мама Владислава.

Женщина уверена, всему виной врачебная ошибка. Только пока сами врачи об этом не говорят, главврач больницы Алтынкыз Аралбаева у пациента еще не появлялась. Да и узнала она об операции по ампутации конечности, со слов родственников потерпевшего, только после того, как она была проведена.

- Сейчас ничего не происходит, нам ничего не говорят, на 11.00 часов даже перевязку не делали, только медсестра пришла капельницу поставила. Я сама бегаю за врачами. На сколько мне известно, Эркина Осмоналиева – помощника лечащего врача, уже убрали. Ему сказали написать заявление об увольнении, либо идти на больничный. А сам лечащий врач Азамат Кулалиев говорил нам, что это нормально при таком переломе, что нога начала темнеть, появился неприятный запах, - отмечает собеседница.

Что интересно, по словам Владислава и его матери, после их заявления, что они будут обращаться к журналистам, медики внесли исправления в журнале учета, использования вакцинных препаратов и расходных материалов. Якобы пациенту при поступлении сделали укол от столбняка. Но на самом деле, заявляют Громовы, никакого укола не было.

Редакция VB.KG пыталась связаться с главным врачом территориальной Ысык-Атинской больницы Алтынкыз Аралбаевой. Но ее мобильный телефон оказался отключен, а в приемной нам посоветовали позвонить ей на домашний стационарный телефон. Там сообщили, что Алтынкыз Рысбековны нет дома.

Мы непременно свяжемся с администрацией больницы, с представителями Министерства здравоохранения, чтобы держать ситуацию под контролем. Если в этом трагическом случае действительно было место врачебной ошибке, то виновные в белых халатах должны понести ответственность за то, что сделали из молодого парня инвалида.

Осторожно! Слабонервным, беременным, несовершеннолетним лучше отказаться от просмотра фотографий.


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URL: https://www.vb.kg/379264
Теги:
ДТП, инвалиды, Кант, молодежь, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан, медицина, пострадавшие, врачебная ошибка, больница, медики, скандал
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