Почему в Кыргызстане нет промышленности? Мнение экспертов

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 июня, открыл первое заседание Комитета по промышленности и предпринимательству. Мероприятие прошло на фоне снижения налоговых поступлений в бюджет.

На первой же минуте своей речи глава государства заявил, об "отсутствии реальных результатов по развитию промышленности".

- Если проанализировать отчеты государственных органов, то выясняется, что, по их мнению, есть все условия для развития. Согласно этим отчетам, создается впечатление, будто сам бизнес не хочет заниматься промышленностью, сказал Сооронбай Жээнбеков.

Редакция VB.KG решила выяснить у специалистов почему на самом деле промышленность в Кыргызстане не развивается, несмотря на увесистые тома стратегий устойчивого развития, многочисленные лозунги и воодушевляющие отчеты чиновников.

Айылчы Сарыбаев, Доктор экономических наук

- Отечественные изделия промышленности не выдерживают конкуренции с товарами из других стран. Сначала нашим производителям мешало членство в ВТО. Мы открыли границы для всех стран мира, и к нам хлынули дешевые, красивые товары. На их фоне местная продукция меркла и не пользовалась спросом.

Во-вторых, в Кыргызстане нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы поддержать производителей. Кроме того, создана коррумпированная и бюрократическая система ввоза товаров. Некоторые люди, в интересах собственного обогащения, мешают развитию отечественного производства. Им выгоднее завозить товары из третьих стран, чем позволить местным предпринимателям занять рынок, - считает эксперт.

Асылбек Аюпов, доктор экономических наук

- С момента независимости Кыргызстана все промышленные предприятия остались без налаженных связей по поставке сырья и сбыту продукции. Началась приватизация и промышленные объекты попали в руки людей далеких от производства. Из заводов сделали рестораны, склады, гостиницы, то есть превратили материальные активы в нематериальные, - говорит Асылбек Аюпов.

Он, как и его коллега, считает, что у отечественных производителей слабый ассортимент и небольшие объемы.

- Сейчас говоря о промышленности в Кыргызстане, мы имеем в виду в основном горнодобывающий сектор, то есть сырьевую промышленность, которая дает минимальную прибыль. Все что касается перерабатывающего сектора, работает очень слабо, и я считаю, что не нужно ломиться в закрытую дверь и пытаться развить то, чего нет. Эффективнее обратить внимание на сферы, в которых уже есть успехи – пищевая и легкая промышленность, - уверен эксперт.

Он полагает, что правительство должно выстроить строгий план развития этих секторов экономики и неукоснительно требовать его исполнения.

- Сейчас правительство не справляется с этой задачей, видимо поэтому президенту приходится самому вникать в суть вопроса. Я считаю, нужно действовать жестко: назначать конкретные сроки и конкретных исполнителей – если человек не справился - увольнять, возможно даже публично в присутствии журналистов и камер. Развитие промышленности – это основная задача для нашей экономики. Торговые центры, рестораны и базары нас уже не спасут. Пора действовать решительно и жестко, - заключил Аюпов.

Максат Сабиров, депутат

- В Кыргызстане не развиваются заводы и фабрики. Государственных объектов не осталось, а у частников слишком маленькие объемы. Так о какой промышленности может идти речь? Нужны инвестиции, нужно чтобы рынок жил, а деньги крутились. В странах с большим населением с развитием промышленности проще, там есть потенциальный спрос. На нашем маленьком рынке, вкладывать деньги в производство зачастую абсолютно не выгодно. Но главное даже не это, а наличие политической стабильности. К нам приходят инвесторы, мы им даем землю, даем лицензию на добычу полезных ископаемых и сразу предупреждаем, что с местными жителями, придется договариваться самим. Так не должно быть. У нас же практически нет гарантий для инвесторов и соответственно и инвесторы не спешат вкладывать свои деньги в нашу экономику - считает Максат Сабиров.