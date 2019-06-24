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Новый праздник для журналистов поручил учредить Токаев

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- Екатерина Улитина
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству учредить профессиональный праздник журналистов Казахстана. Об этом глава республики написал в своем Tweeter.

"Поручил правительству учредить своим постановлением профессиональный праздник журналистов Казахстана. Это будет справедливое решение, учитывая важную роль средств массовой информации", - написал Касым-Жомарт Токаев в своем микроблоге.

Отметим, казахстанские журналисты отмечают свой профессиональный праздник 28 июня - это День работников связи и информации. Его учредил своим указом первый президент РК Нурсултан Назарбаев в 2011 году.

А как в Кыргызстане?

Кыргызстанские журналисты отмечают 7 ноября День информации и печать. В этот день в 1927 году вышел первый номер газеты "Эркин Тоо" (сейчас "Кыргыз Туусу") на кыргызском языке.

Кроме того, 8 декабря в Кыргызстане празднуют День работников радио и телевидения. Праздник был учрежден постановлением правительства в 1995 году.


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URL: https://www.vb.kg/379272
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, журналисты, Касым-Жомарт Токаев, СМИ
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