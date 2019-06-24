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Соцсети о накаченном торсе депутата ЖК

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- Оксана Гут
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Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Республика – Ата-Журт" Жыргалбек Турускулов решил похвастаться своим накаченным телом в соцсетях. На личной странице в Facebook парламентарий выложил фотографию своего голого торса, сделанную 15 лет назад. И в качестве сравнения кадр с гантелями "сейчас".

Пользователи сети "посыл" не оценили. Многие похвалили парламентария за хорошую физическую форму. Однако нашлись те, кто раскритиковал фото, кто-то же даже заподозрил нардепа в фотошопе.

"Это что вообще такое?", "Депутат должен славится тем, автором скольких законопроектов он является", "Лучше покажите нам свои накаченные мозги, и результат их деятельности", - написали они свои комментарии.

Отметим, Жыргалбек Турускулов – с мая 2018 года лидер парламентской фракции "Республика – Ата-Журт". Кроме того, является членом весьма важного комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша КР.

Однако за всю работу VI созыва парламента даже на официальном сайте Жогорку Кенеша всего две публикации с упоминанием его имени. А в разделе "Законодательная деятельность" и вовсе чистый белый лист.


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URL: https://www.vb.kg/379282
Теги:
законопроект, социальные сети, спорт, фотография, Кыргызстан, Республика – Ата-Журт, Жогорку Кенеш, Турускулов Жыргалбек
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Комментарии
123
24.06.2019, 17:54

Вот такие у нас депутаты!!!

Мозгов ноль, зато амбиций вагон!!!

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АЗА
24.06.2019, 17:59

Элитка ты Наша

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Сайракан
24.06.2019, 18:01

Мотуев вообще деграрированная личность,сейчас у него ,наверное, вообще крыша сьехала.

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Качок
24.06.2019, 18:49

Второе фото это фотошоп ))))

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Лира
24.06.2019, 19:05

Да ему же некогда работать. Качается!

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V.P.Time
24.06.2019, 19:24

Между прочим, накачать  такую мускулатуру требуются   определенные и немалые усилия и  терпение.  Хорошо бы, конечно, если бы  подобная настойчивость  была бы  проявлена  и на государственной службе с позитивным результатом.  Цены бы не было.

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ДАГ
24.06.2019, 20:05

у моей бабущки бицепсы и то больше ей 85 лет и она всю жизнь пахала дояркой

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Винсент
24.06.2019, 21:22

И такие люди сидят в жогорку кенеше?

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Вухаха
24.06.2019, 22:21

А где на фото накачанный торс? Маслом намазался, пыжится со всей мочи, чуть не пукнет, а живот все равно пивной без единой видимой мышцы.

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Ленин
24.06.2019, 23:59

Твою на лево, кого только не найдешь в 6 созыве, прям дордой все есть, да только нет за волю народа, за Кыргызстан трудящихся белый лист когда будешь заполнять чимкирик ты накачанный?

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Гражданин
25.06.2019, 00:18

Чей родственник? Движение в никуда, лишь бы мне хорошо было! О людях некогда думать, как павлины между собой соревнуются....тьфу, дармоеды

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коля
25.06.2019, 00:58

ээй пацанский чимкирик..нашел что выложить..Кыргызстан куда катится..хочется не только плакать а выть от тупост'и этих жепжутаров..начиная от Соке..

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Боря
25.06.2019, 01:42

Ну  и что что у нас депутаты все тупые, вот акаев умный был чё лучше нам жилось, Кыргызстану нужен честный и принципиальный лидер.

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