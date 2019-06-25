Сагынбаев: ИГИЛ вынашивает планы по прорыву в страны СНГ

Радикальные угрозы и вызовы не ограничиваются в настоящее время определенной территорией. Поэтому, большая часть противодействия им имеют общую направленность. Идет стремительное навязывание отдельными лицами радикальных и экстремистских идей. Причем, радикализация общества имеет международную подпитку. Об этом сегодня в рамках Третьего Бишкекского антитеррористического форума, заявил секретарь Совбеза КР Дамир Сагынбаев.

По его словам, отдельная часть общества перестала быть толерантной этносам и религиозной принадлежности.

- Усиливают угрозу и боевики ИГ, которые в последнее время скапливаются близ афганско-таджикском приграничье. Более того, в информационном поле сохраняются призывы боевиков к молодежи пополнить их ряды, а также выращиванием ими планов по прорыву на территории государств СНГ. Поэтому, мы пристально следим за предупреждением подобных фактов и проводим профилактические работы среди населения. Также остро стоит тема защиты сети Интернет от влияния извне. В этом плане есть необходимость блокирования идеологических атак всеми членами ОДКБ, - подчеркнул Сагынбаев.

Напомним, организаторами БАФ выступили Совет Безопасности КР, Клуб региональных экспертов "Пикир", Фонд "Евразийцы -новая волна" и Международная Ассоциация ветеранов спецподразделения "Альфа".