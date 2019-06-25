Сагынбаев: ИГИЛ вынашивает планы по прорыву в страны СНГ

Лучше бы растолковали, что этим игил-пигилам надо, а то не спецу в этом вопросе ничего не понятно, пока простолюдину не объяснят, что эти типаганы обещают и чего вообще им надо, их ряды так и будут пополняться как бабами, так и мужиками! Вообще не ясно, что они обещают такого, что люди верят им, особенно учитывая то, что у них на поводу идут даже наши сограждане, получившие некогда атеистическое коммунистическое воспитание, выросшие на советских сказках и книжках, вдруг не с того, ни сего бросают все и вступают в их ряды! Я могу понять когда к бородачам едут искать приключение на одно место женщины из других стран, где никогда не было коммунистической системы, не было массированной пропаганды атеизма как у нас, они не знают другой системы кроме шариатской, для них это привычная правовая и общественная система, да и в целом привычный образ жизни, но почему жители постсовка попадают на этот крючок вообще не понятно!