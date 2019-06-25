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Сагынбаев: ИГИЛ вынашивает планы по прорыву в страны СНГ

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- Виктория Гунгер
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Радикальные угрозы и вызовы не ограничиваются в настоящее время определенной территорией. Поэтому, большая часть противодействия им имеют общую направленность. Идет стремительное навязывание отдельными лицами радикальных и экстремистских идей. Причем, радикализация общества имеет международную подпитку. Об этом сегодня в рамках Третьего Бишкекского антитеррористического форума, заявил секретарь Совбеза КР Дамир Сагынбаев.

По его словам, отдельная часть общества перестала быть толерантной этносам и религиозной принадлежности.

- Усиливают угрозу и боевики ИГ, которые в последнее время скапливаются близ афганско-таджикском приграничье. Более того, в информационном поле сохраняются призывы боевиков к молодежи пополнить их ряды, а также выращиванием ими планов по прорыву на территории государств СНГ. Поэтому, мы пристально следим за предупреждением подобных фактов и проводим профилактические работы среди населения. Также остро стоит тема защиты сети Интернет от влияния извне. В этом плане есть необходимость блокирования идеологических атак всеми членами ОДКБ, - подчеркнул Сагынбаев.

Напомним, организаторами БАФ выступили Совет Безопасности КР, Клуб региональных экспертов "Пикир", Фонд "Евразийцы -новая волна" и Международная Ассоциация ветеранов спецподразделения "Альфа".


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URL: https://www.vb.kg/379293
Теги:
экстремизм, терроризм, ИГИЛ, совбез, Дамир Сагынбаев
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Комментарии
Кики
25.06.2019, 11:21

Лучше бы растолковали, что этим игил-пигилам надо, а то не спецу в этом вопросе ничего не понятно, пока простолюдину не объяснят, что эти типаганы обещают и чего вообще им надо, их ряды так и будут пополняться как бабами, так и мужиками! Вообще не ясно, что они обещают такого, что люди верят им, особенно учитывая то, что у них на поводу идут даже наши сограждане, получившие некогда атеистическое коммунистическое воспитание, выросшие на советских сказках и книжках, вдруг не с того, ни сего бросают все и вступают в их ряды! Я могу понять когда к бородачам едут искать приключение на одно место женщины из других стран, где никогда не было коммунистической системы, не было массированной пропаганды атеизма как у нас, они не знают другой системы кроме шариатской, для них это привычная правовая и общественная система, да и в целом привычный образ жизни, но почему жители постсовка попадают на этот крючок вообще не понятно!

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гоша
25.06.2019, 11:22

Бородачи и тут переполнят город, фанатеют люди от религии.

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