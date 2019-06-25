Общая численность боевиков ИГ – выходцев из ЦА – несколько тысяч

Ситуация в Афганистане, как показывает наш анализ, продолжает оставаться напряженной, особенно в северных провинциях. Это создает угрозу для стран региона, в том числе, для Кыргызстана. Об этом сегодня заявил в рамках Третьего Бишкекского антитеррористического форума заявил начальник управления ГПС КР Алмаз Максутов.

По его словам, среди террористов существуют группировки, в которых действуют выходцы из Центральной Азии, что создает большие угрозы.

- Ведь такие боевики имеют связи внутри государств, хорошо осведомлены о правовом режиме стран содружества. Это делает их неуязвимыми для правоохранителей. Причем общая численность таких выходцев – несколько тысяч человек. Многие периодически делают попытки пересечь границу, как нелегально, так и по поддельным паспортам. Например, в апреле – мае была попытка возвращения из зон боевых действий подобной группы на территорию КР. Правда, она была пресечена силовиками. Поэтому, необходима дальнейшая серьезная координация усилий в этом направлении со стороны всех стран-участниц ШОС и ОДКБ, - отметил Максутов.

Напомним, организаторами БАФ выступили Совет Безопасности КР, Клуб региональных экспертов "Пикир", Фонд "Евразийцы -новая волна" и Международная Ассоциация ветеранов спецподразделения "Альфа".