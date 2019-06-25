Арбузы из Узбекистана и Таджикистана представляют серьезную опасность

Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности просит усилить контроль за ввозом в Кыргызстан подкарантинной продукции, поступающей из Республик Узбекистан и Таджикистан.

Глава Госинспекции Калыс Жумаканов обратился с соответствующим письмом в Министерство сельского хозяйства, пищевой продукции и мелиорации КР.

Жумаканов сообщает, что в результате проверки на рынках республики были зарегистрированы случаи повышенного количество нитратов.

При допустимой норме в 60 мг на 1 кг в арбузах и 90 мг на 1 кг в дынях, в привозной продукции содержание нитратов составляет 200-203 мг на 1 кг.

- Вышеуказанные факты представляют реальную опасность для здоровья населения Кыргызстана, - отмечает директор Госинспекции.