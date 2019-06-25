Бизнесмены не хотят сдавать налоговые отчеты частникам

Бизнесменов беспокоит необходимость передавать налоговые отчеты через частные компании. Об этом VB.KG рассказала президент Ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьюторов) Гульнара Ускенбаева.

По ее словам, предпринимателям непонятно, почему отчетность компаний перед государством теперь будет проходить через частные фирмы.

- Электронная отчетность – это личная ответственность бизнесмена. Поэтому предприниматель хочет получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) от государственной компании и сдавать документы в государственные органы без посредников. Не понимаю, зачем нужно дополнительное звено между бизнесом и государством, - говорит Гульнара Ускенбаева.

Более того, как пояснила глава Ассоциации поставщиков, стоимость электронной цифровой подписи завышена. Цена на изготовление ЭЦП в частной фирме составляет 1900 сомов. В государственном предприятии "Инфоком" эта же услуга обошлась бы в 95 сомов, однако база ГП не интегрирована с Государственной налоговой службой.

- К массовому внедрению электронной подписи готовились несколько лет. Но, как ни странно, за это время в Кыргызстане было создано всего две компании, работающих в этом направлении. Причем, действуют они только в столице и чиновники их активно продвигают. Складывается ощущение, что они аффилированы с представителями определенных госструктур, - говорит она.

О проблемах, связанных с ЭЦП, Ускенбаева рассказала президенту Сооронбаю Жээнбекову в понедельник, 24 июня, на первом заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства.

- Трудности возникнут у многих бизнесменов, занимающихся сделками по экспорту и импорту в ЕАЭС. Они не смогут проводить их, поскольку далеко не все получили ЭЦП, потому что изготовить электронную подпись можно только в Бишкеке, - сообщила она.

Глава государства пообещал рассмотреть вопрос.

Напомним, в конце мая Государственная налоговая служба распространила сообщение о сроках перехода на обязательное представление налоговой отчетности в электронном виде. В соответствии с постановлением правительства организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные как плательщики налога на добавленную стоимость, а также осуществляющие импорт и/или экспорт товаров, должны начать делать это уже с 1 июля текущего года. Другие категории налогоплательщиков обязаны будут предоставлять электронную отчетность не ранее января 2021 года.