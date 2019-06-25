Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Бизнесмены не хотят сдавать налоговые отчеты частникам

213  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бизнесменов беспокоит необходимость передавать налоговые отчеты через частные компании. Об этом VB.KG рассказала президент Ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьюторов) Гульнара Ускенбаева.

По ее словам, предпринимателям непонятно, почему отчетность компаний перед государством теперь будет проходить через частные фирмы.

- Электронная отчетность – это личная ответственность бизнесмена. Поэтому предприниматель хочет получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) от государственной компании и сдавать документы в государственные органы без посредников. Не понимаю, зачем нужно дополнительное звено между бизнесом и государством, - говорит Гульнара Ускенбаева.

Более того, как пояснила глава Ассоциации поставщиков, стоимость электронной цифровой подписи завышена. Цена на изготовление ЭЦП в частной фирме составляет 1900 сомов. В государственном предприятии "Инфоком" эта же услуга обошлась бы в 95 сомов, однако база ГП не интегрирована с Государственной налоговой службой.

- К массовому внедрению электронной подписи готовились несколько лет. Но, как ни странно, за это время в Кыргызстане было создано всего две компании, работающих в этом направлении. Причем, действуют они только в столице и чиновники их активно продвигают. Складывается ощущение, что они аффилированы с представителями определенных госструктур, - говорит она.

О проблемах, связанных с ЭЦП, Ускенбаева рассказала президенту Сооронбаю Жээнбекову в понедельник, 24 июня, на первом заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства.

- Трудности возникнут у многих бизнесменов, занимающихся сделками по экспорту и импорту в ЕАЭС. Они не смогут проводить их, поскольку далеко не все получили ЭЦП, потому что изготовить электронную подпись можно только в Бишкеке, - сообщила она.

Глава государства пообещал рассмотреть вопрос.

Напомним, в конце мая Государственная налоговая служба распространила сообщение о сроках перехода на обязательное представление налоговой отчетности в электронном виде. В соответствии с постановлением правительства организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные как плательщики налога на добавленную стоимость, а также осуществляющие импорт и/или экспорт товаров, должны начать делать это уже с 1 июля текущего года. Другие категории налогоплательщиков обязаны будут предоставлять электронную отчетность не ранее января 2021 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379303
Теги:
бизнес, НДС, президент, ЕАЭС, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане, ГНС, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  