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Не договорились. Казахстан и Кыргызстан не согласовали поставки бензина

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстан и Казахстан не подписали соглашение о беспошлинных поставках бензина. Об этом VB.KG рассказал начальник Северного межрегионального управления Министерства экономики Зайнидин Жумалиев.

- Когда начнутся поставки бензина из Казахстана сказать невозможно. Это зависит не от нас, а от казахстанских коллег. Мне и самому это интересно, почему соглашение не подписано до сих пор. Рабочие группы провели десятки встреч, подписано множество протоколов. Переговоры вышли на финишную прямую, - сказал Зайнидин Жумалиев.

Тем временем Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования, чьи сотрудники и являются основными "переговорщиками" по данному вопросу, хранит молчание и не дает никаких комментариев.

Зато казахстанские чиновники комментируют вопрос с завидной регулярностью и судя по последним публикациям, за последние дни резко изменили свои торговые приоритеты. Еще в начале июня заместитель министра энергетики РК Канат Бозумбаев говорил, что в течение нескольких недель казахстанский бензин будет поступать в Кыргызстан. В своем новом интервью чиновник сказал практически противоположенное:

- Экспорт нашего бензина будет начинаться совсем в другие страны. Страны, которые не находятся в Евразийском экономическом союзе - это страны Средней Азии и Европейские страны с Атырауского НПЗ, - цитирует казахстанского чиновника МИА "Казинформ".

То есть Кыргызстан, который с 2015 года является членом ЕАЭС буквально за пару недель, если не вылетел из списка покупателей казахского бензина, то стал менее привлекательным рынком сбыта. Камнем преткновения в переговорах оказалось условие, что Кыргызстан должен использовать казахский бензин только для собственных нужд.

Есть вопросы, с которыми они (Кыргызстан и Беларусь) не согласны. Мы ставим жесткие требования, потому что торговать с этими странами нужно на основе двусторонних соглашений. Мы хотим, чтобы наши партнеры не делали реэкспорт как нефти, так и нефтепродуктов. Поскольку это подразумевает таможенные пошлины в третьи страны, а внутри Союза мы можем поставлять только беспошлинно, - сказал в последнем интервью Канат Бозумбаев.

При этом замминистра энергетики подчеркивает, что переговоры с Кыргызстаном продолжатся, но называть точных дат подписания соглашения не стал.

История вопроса

В Казахстане после модернизации нескольких нефтеперерабатывающих заводов, слишком много бензина. Настолько много, что не хватает места для хранения дизеля. Из-за профита падают цены на бензин. Тем временем в Кыргызстане своего бензина мало, более 80% привозят из России, еще часть завозят в республику нелегально из Казахстана. Год назад Кыргызстан и Казахстан начали переговоры о взаимовыгодной торговле бензином.


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URL: https://www.vb.kg/379307
Теги:
Казахстан, импорт, Кыргызстан, экономика, бензин, Минэкономики
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