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В Кыргызстане регистрация авто станет дешевле

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- Екатерина Улитина
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С 1 августа автомобилисты смогут сэкономить при регистрации транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Снижение стоимости связано с тем, что теперь бланки для свидетельств о регистрации транспортных средств будет изготавливать отечественная компания "Гознак".

- По условиям нового контракта закупочная стоимость одного бланка определена в размере 192 сом, что в четыре раза ниже от стоимости по ранее заключенному контракту с предыдущим поставщиком, - говорится в сообщении ГРС.

Ранее бланк для документа обходился автомобилистом в 10 евро.

Свидетельства о регистрации транспортных средств нового образца начну выдавать с 1 августа 2019 года.

В ГРС отметили, что контракт с "Гознак" был заключен после проведения 14 июня тендера. В нем участвовали две компании АО "Учкун" и ОсОО "Гознак", последняя предложила меньшую стоимость и стала победителем в тендере.


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URL: https://www.vb.kg/379313
Теги:
ГРС, регистрация, Кыргызстан, автомобили
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