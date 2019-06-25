В Кыргызстане регистрация авто станет дешевле

С 1 августа автомобилисты смогут сэкономить при регистрации транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Снижение стоимости связано с тем, что теперь бланки для свидетельств о регистрации транспортных средств будет изготавливать отечественная компания "Гознак".

- По условиям нового контракта закупочная стоимость одного бланка определена в размере 192 сом, что в четыре раза ниже от стоимости по ранее заключенному контракту с предыдущим поставщиком, - говорится в сообщении ГРС.

Ранее бланк для документа обходился автомобилистом в 10 евро.

Свидетельства о регистрации транспортных средств нового образца начну выдавать с 1 августа 2019 года.

В ГРС отметили, что контракт с "Гознак" был заключен после проведения 14 июня тендера. В нем участвовали две компании АО "Учкун" и ОсОО "Гознак", последняя предложила меньшую стоимость и стала победителем в тендере.