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Ампутация ноги: Кантская больница проводит свое расследование

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- Оксана Гут
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Территориальная больница Ысык-Атинского района проводит внутреннее расследование причин, повлекших ампутацию ноги 22-летнего Владислава Громова.

Редакция VB.KG связалась с заместителем директора ТБ Ысык-Атинского района Альфирой Момуналиевой, которая сообщила, что накануне встречалась с родственниками пациента, выслушала их претензии и озвучила свою позицию.

Сейчас, как отметила Момуналиева, она собирает объяснительные с медсестер, поднимает историю болезни, беседует с врачами.

- Владислав Громов поступает к нам 19 июня в 00.55 с места ДТП. Его принимает дежурный врач, ставит диагноз: перелом нижней трети обеих костей голени справа со смещением и алкогольное опьянение. Далее произведена первичная хирургическая обработка раны, обезболивание, наложено скелетное вытяжение за пяточную кость. Пациенту был назначен антибиотик и дезинтоксикационная терапия. Через три дня вечером ему стало плохо, были вызваны ангиохирурги, которые провели ультразвуковое исследование и поставили диагноз - тромбоз сосудов нижних конечностей. По их рекомендации производится ампутация нижней конечности выше колена по жизненным показаниям, - восстанавливает картину произошедшего замдиректора больницы.

При этом, подчеркнула она, делать какие-либо выводы пока рано.

- Перевязочная медсестра с 40-летним стажем говорит, что рана была чистая, нога розовая. Она также отрицает, что врач убрал резиновый выпускник, может только перед самой ампутацией. То, что снизили груз, никак не могло повлиять на состояние пациента. Пока сказать, что стало причиной заражения невозможно. Три дня ничего не предвещало, подозрений на газовую гангрену не было. Стечение обстоятельств, видимо, рана была сдавлена. Если образуется тромбоз, там значит была благоприятная среда для развития микроорганизмов. Это течение болезни, - предполагает замдиректора больницы.

Альфира Сматовна, к слову, опровергла информацию о том, что Эркин Осмоналиев написал заявление об увольнении. Также, с ее слов, он является не помощником, а полноценным лечащим врачом.

А вот заявление матери Владислава о неполученном уколе от столбняка, собеседница пока не подтвердила, но и не опровергла. Мы это будем расследовать, сказала Момуналиева.

Сейчас состояние парня, лишившегося ноги, относительно удовлетворительное, констатируют в больнице, рана соответствует перенесенной операции, анализы в пределах нормы. Пациент переведен в отдельную палату, получает три вида антибиотиков, инфузионную терапию.

- Учитывая резонанс этого случая, скорее всего, свое расследование будет проводить и Минздрав. Только после того, как будет вынесен вердикт, можно говорить об ответственности медицинских сотрудников больницы и о том, была ли врачебная ошибка, - заключила Альфира Момуналиева.


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URL: https://www.vb.kg/379315
Теги:
ДТП, Кант, Чуйская область, Ысык-Атинский район, Кыргызстан, пострадавшие, врачебная ошибка, больница, Минздрав
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