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В доме Алмазбека Атамбаева будут круглосуточно принимать звонки

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- Екатерина Улитина
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Рядом с резиденцией Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш разместился "Народный штаб против беззакония". Об этом на своей странице в социальной сети сообщил сторонник экс-президента, член СДПК Адиль Турдукулов.

На фотографии, которую разместил Турдукулов, видны юрты и около 20 человек.

Кроме того, в доме Алмазбека Атамбаева с сегодняшнего дня работает круглосуточный пресс-центр. Журналисты и сочувствующие экс-президенту сторонники могут получить актуальную информацию в любое время дня и ночи.

Напомним, в Жогорку Кенеше начат процесс снятия неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева. Сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов подтвердил, что бывший президент может быть причастен к совершению пяти особо тяжких преступлений, связанных с коррупцией. Алмазбек Атмбаев уже заявил, что не признает своей вины.


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URL: https://www.vb.kg/379318
Теги:
Алмазбек Атамбаев, неприкосновенность, Кыргызстан, уголовное дело
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