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Лишение неприкосновенности Атамбаева оспорят в Конституционной палате

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- Екатерина Улитина
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Члены СДПК написали обращение в Конституционную палату с просьбой признать неконституционной работу депутатской комиссии о лишении Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Об этом VB.KG рассказал член политсовета СДПК, юрист Нурбек Касымбеков.

- Я и три депутата обратились в Конституционную палату с просьбой признать неконституционным постановление Жогорку Кенеша о создании специальной комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Обращение зарегистрировано, - рассказал Нурбек Касымбеков.

Он отметил, что в течение месяца Конституционная палата должна принять решение: принять к рассмотрению или отклонить обращение.

Кроме юриста под обращением подписались депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Карамат Орозова.

Напомним, в Жогорку Кенеше начат процесс лишения экс-президента Алмазбека Атамбаева статуса неприкосновенности. Накануне Генеральная прокуратура частично подтвердила выводы депутатской комиссии о том, что Атамбаев может быть причастен к совершению пяти особо тяжких преступлений, связанных с коррупцией. Вопрос о лишении неприкосновенности экс-президента может решиться уже на этой неделе.


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URL: https://www.vb.kg/379323
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Карамат Орозова, Конституционная палата, неприкосновенность, президент, Асель Кодуранова, Кыргызстан, экс-президент
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