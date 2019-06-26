Компания по переработке отходов свинца близ Канта травит местных жителей

В редакцию VB.KG обратились читатели с Ысык-Атинского района, которые уверяют, что некая компания по переработке отходов свинца травит жителей села Люксембург и города Кант.

- Уже несколько недель мы боремся с организацией, которая расположилась по соседству с нашей территорией недалеко от Кансткого РЭС. Производство у новых соседей крайне токсичное (и кстати взрывоопасное). Никаких мер по уменьшению выбросов в атмосферу они не предпринимают, дышать рядом невозможно. На днях одного нашего сотрудника пришлось госпитализировать с ожогом дыхательных путей. На наши возмущения нам посоветовали "остеклиться и закрыть всю территорию", потому что, мол, "мы тут еще все деревья вырубим и расширимся, тогда вообще не продохнете". На несколько километров вокруг пахнет газом, люди вызывают газовые службы, думая, что это утечка. Естественно газовщики ничего не находят, потому что вся вонь от производства. Они нас и всех вокруг травят! – пишут читатели и взывают о помощи.

Что примечательно, они уже смогли достучаться до Госэкотехинспекции. И межрегиональное управление безопасности по Аламудунскому и Ысык-Атинскому районам провело внеплановую проверку ОсОО "Триум Клуб" по вторичной переработке нефтепродуктов (отработанных масел) на территории Кантской хозяйственной "МПМК" по адресу: село Люксембург, улица Марковского 53.

Было установлено, что согласно договора аренды складского помещения между ОсОО "Триумф Клуб" и МПМК, ОсОО установило оборудование "без разрешительных документов на переоборудование, монтаж (без разрешения на строительство), без проектно-сметной документации и без экологической экспертизы о воздействии на охрану окружающей среды".

Также выяснилось, что МПМК ведет передачу электроэнергии ОсОО "Триум Клуб" без соответствующих разрешений.

На основании чего 21 июня было принято решение приостановить деятельность ОсОО и отключить от электроснабжения.

Однако, как сообщают очевидцы, ОсОО подключило генератор и благополучно продолжает свою деятельность.

- Более того, теперь они вырыли сливную яму, как раз рядом со скважиной, а значит в питьевую воду попадет свинец. Нас и соседнюю организацию гоняют от инстанции к инстанции, а ситуация только ухудшается. Вонь стоит такая, что не передать. Да, и почему-то Госэкотехинспекция пишет, что это ОсОО занимается переработкой масел, но на самом деле это какие-то соединения свинца, - утверждают обратившиеся граждане.