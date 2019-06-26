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В Бишкеке на ремонт закроют часть улицы Ибраимова

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- Екатерина Улитина
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С 27 по 30 июня в столице на ремонт закрывается отрезок улицы Ибраимова от улицы Киевской до Боконбаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

- Ремонтные работы проведёт муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис". На данном участке заменят верхний слой дорожного покрытия шириной до 6-8 см на определенном участке дороги - слое износа, -говорится в сообщении муниципалитета.

Для проведения работ будут привлечены дорожная фреза, асфальтоукладчик и катки.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства, и просит заранее продумывать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.


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URL: https://www.vb.kg/379336
Теги:
мэрия, перекрытие дорог, Бишкек, ремонт дорог
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