В Бишкеке на ремонт закроют часть улицы Ибраимова

С 27 по 30 июня в столице на ремонт закрывается отрезок улицы Ибраимова от улицы Киевской до Боконбаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

- Ремонтные работы проведёт муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис". На данном участке заменят верхний слой дорожного покрытия шириной до 6-8 см на определенном участке дороги - слое износа, -говорится в сообщении муниципалитета.

Для проведения работ будут привлечены дорожная фреза, асфальтоукладчик и катки.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства, и просит заранее продумывать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.