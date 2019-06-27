В Бишкеке прошел фестиваль близнецов

В Бишкеке, 21 июня этого года, в парке Победы (Южные Ворота) прошел фестиваль близнецов под девизом "Счастья много не бывает". Об этом редакции VB.KG рассказала идейный организатор необычного мероприятия Эльзада Изагалиева.

По ее словам, помощь в организации оказала Октябрьская районная администрация Бишкека.

- Такой фестиваль не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии впервые проводится. Главной целью мероприятия было поднять престиж мам, имеющих близнецов. Второй целью было встреча и знакомство с самими мамами. Фестиваль прошел очень весело. Пришло на него около 200 матерей с двойняшками, тройняшками и даже четверняшками. В конце мероприятия мы вручили детям подарки, - сказала Изагалиева.

В заключение она отметила, что подобный фестиваль будет проводиться ежегодно.