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Турсунбай Бакир уулу сравнил Атамбаева с самоубийцей

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- Бакыт Стамов
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Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу прокомментировал ситуацию вокруг снятия неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева. В частности, заявления бывшего главы государства и его сторонников, которые собрались в Кой-Таше. Своим мнением с редакцией VB.KG поделился сам политик.

По его словам, люди, которые во всеуслышание говорят, что будут защищаться до смерти, чаще всего делают потом все наоборот.

- Помните Курманбек Бакиев заявлял, что никуда не будет убегать и будет отстреливаться до последнего. Атамбаев по сути говорит аналогично. Поэтому я как ученый, психолог и философ констатирую, что люди, которые не могут этого сделать, заявляют об этом вслух. Это как самоубийцы, которые пугают своих родных, что покончат с собой. Они никогда этого не сделают, это просто попытка психологического давления. А когда по примеру Бакиева Атамбаев говорит что-то похожее, то это говорит о том, что он этого точно не сделает. Говоря научным языком, воздействие на публичную психику в целях поднятия своего имиджа, - отметил бывший омбудсмен.

В доме экс-президента сегодня собираются его сторонники. Как вы считаете, насколько ситуация может обостриться?

- Я как демократ первой волны и как лидер партии "Эркин Кыргызстан" могу точно сказать, что с 1990 по 2000 год людьми двигал энтузиазм. Но после этого гражданами стала двигать только финансовая сторона. Все митинги за это время, я даю гарантию, были организованы за счет раздачи денег. Поэтому то, что сейчас происходит вокруг дома Атамбаева, без сомнения оплачивается. А значит, эти люди не будут отдавать свои жизни, а просто до поры, до времени отработают свои деньги, - сказал Бакир уулу.

На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы граждане Кыргызстан стали более политически ответственными?

- Все дело в идеологии, которой у нас никогда не было. Мы неоднократно требовали от президентов разработать ее для Кыргызстана. Поэтому в головах людей пусто и эту пустошь занимает дикий капитализм. Если в Финляндии, Швеции и других странах развитой капитализм, то у нас он дикий. Все зиждется на принципе: "купи-продай". Можно купить и продать все что угодно: честь, имя, мандаты, должности, участие в митингах и так далее. Чтобы вернуть идеологию надо менять политическую систему. Нынешняя же пожирает всех. Помните перед своей инаугурацией Атамблаев заявлял, что Акаев и Бакиев стали драконами. Тогда же я на пресс-конференции сказал, что Атамбаев еще не успев стать президентом уже стал драконом. Нынешняя политическая система всех превращает в них. Начнем с того, что Атамбаев по примеру своих предшественников ввел изменения в Конституцию, хотя сами же до этого ввели мораторий на это. Вот поэтому чтобы стабилизировать ситуацию нужно вернуться к Конституции 1993 года. Вернуться к президентско-парламентской форме правления. Иначе, мы же видим, как губителен для нас парламентаризм. Жогорку Кенеш слабый, все отдает на управление президенту, хотя последний по той же Конституции не имеет право вмешиваться в экономическое управление страной. Мы имеем дело с неработающей Конституцией, - заключил собеседник редакции.


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URL: https://www.vb.kg/379357
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Курманбек Бакиев, Турсунбай Бакир уулу, Конституция, конфликт, Кыргызстан, политика, психология
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