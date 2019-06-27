Бишкекский третьеклассник считает лучше всех в мире

На днях на Всемирной олимпиаде по ментальной арифметике в турецкой Анталье третьеклассник бишкекской гимназии № 13 Артем Меркин завоевал кубок чемпиона и успешно выступил в параллельно организованном шоу талантов и ментального счета.

Всего в олимпиаде участвовали 600 детей из 16 стран.

Артем Меркин в искусно пошитом для него в Бишкеке кыргызском национальном костюме исполнял музыкальные вариации на кыргызском старинном барабане-добулбасе и одновременно озвучивал свои ответы на сложные задачки типа сколько будет 1464 – 1159 + 2349 + 1580 + 1333? Артем выдал ответ за несколько секунд: 5567!

С победой в Анталье Артема сразу поздравил специально прилетевший туда из Стамбула генеральный консул Кыргызской Республики Эркин Сопоков.

Справка "ВБ". Считается, что ментальная арифметика - одна из самых молодых и перспективных методик детского образования. Она может развить умственные способности ребенка настолько, что любые арифметические задачи станут для него простым и быстрым вычислением в уме.

Утверждают, что ментальная арифметика - вовсе не очередная бизнес–идея, а полезная программа дополнительного обучения. Действует около пяти тысяч образовательных центров в 50 странах, которые обучают устному счету. Наиболее активными в этом плане стали школы США, Австрии, Канады, Австралии, Таиланда, Китая и стран Ближнего Востока. Открываются специализированные центры и в России, Казахстане и Кыргызстане.

Артем Меркин учится в одной из таких специализированных школ ментальной арифметики одновременно со своими родными 13–й гимназией и Шубинкой.

В активе Артема - три победы в 2017 году: первое место на городской олимпиаде в Бишкеке, чемпион международной олимпиады в Алматы, "победитель–чемпион" (титул именно такой) республиканской олимпиады Кыргызстана. 2018 год: "чемпион из чемпионов" международной олимпиады в Алматы; "победитель - чемпион из чемпионов" всемирной олимпиады в Дубае; чемпион республиканской олимпиады Кыргызстана; первое место на всемирной олимпиаде в Куала–Лумпуре.

2019 год: "победитель - суперчемпион" международной олимпиады в Астане (Нур– Султане) и победитель считающихся очень важнымии Ментальных игр в Сочи.

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