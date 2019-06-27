В Бишкеке произошла авария с участием трех авто

В Бишкеке ночью произошло ДТП с участием трех машин. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

27 июня в 00:10 часов водитель М.Т. автомашины марки Тойота 4Runner, двигаясь по улице А.Токомбаева в восточном направлении, напротив кафе "Сенатор" совершил столкновение с автомашиной марки BMW 525 под управлением водителя А.О., который двигался по улице А.Токомбаев в западном направлении. В то же время, третья машина BMW 545 под управлением водителя К.М., которая также двигалась в западном направлении, чтобы избежать удара вылетела на газон.

В результате столкновения пострадал пассажир BMW 525 - гражданин К.К. Он доставлен в больницу на карете скорой помощи.

Все машины, участников ДТП, водворены на штрафную стоянку.

Собранные материалы переданы СС по ДТП СУ по ГУВД города Бишкек.