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Врача поставившего диагноз Батукаеву отпустили под домашний арест

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- Екатерина Улитина
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Врача-онколога, проходящего по делу Азиза Батукаева, Эмиля Макимбетова отпустили под домашний арест. Информацию VB.KG подтвердили в ГСИН. По данным службы дело рассматривал Городской суд Бишкека.

При этом, лаборант Ирина Цопова осталась под стражей.

Напомним, 21 июня Первомайский суд Бишкека продлили меру пресечения всем подозреваемым по делу о побеге Азиза Батукаева. Эмилю Макимбетову тогда продлили арест. Эмиль Макимбетов - врач онколог, который поставил смертельный диагноз вору в законе Азизу Батукаеву. На основании заключения врача суд отпустил Батукаева на свободу. Ирина Цопова работала в лаборатории и изучала биологические материалы, которые, якобы, забрали у Батукаева.


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URL: https://www.vb.kg/379367
Теги:
суд, Кыргызстан, Эмиль Макимбетов, Азиз Батукаев
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