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Сегодня ночью умер Костя Дементьев, которому помогали "всем миром"

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- Надежда Хохлова
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На днях мы просили помощи для семилетнего Кости Дементьева, который уже два года живет в реанимации, поскольку не может самостоятельно дышать. Сегодня утром позвонила мама мальчика и тихо прошептала в трубку:

- Костика больше нет с нами. Он умер ночью. Благодарю всех, кто старался нам помочь. Если бы не ваша поддержка, все уже закончилось бы два года назад. А вы и врачи реанимации подарили нам самое важное - время с нашим сыном, - и расплакалась.

Заведующий реанимацией Национального центра Охраны материнства и детства Дамир Усманов объяснил, что у мальчика образовался внутренний пролежень от одной из трубок и открылось внутреннее кровотечение, которое не удалось остановить. Собранные на его лечение средства мама пообещала передать другому паллиативному ребенку - в память о сыне.


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URL: https://www.vb.kg/379368
Теги:
благотворительность, гуманитарная помощь, операция, Кыргызстан, Минздрав
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