Вызов принят. Депутат Турускулов рассказал об инициированных им законах

Секретариат парламентской фракции "Республика – Ата-Журт" отреагировал на критику соцсетей о том, что депутат Жогорку Кенеша Жыргалбек Турускулов не может похвастаться инициированными им законопроектами. Поводом, напомним, послужили фотографии с накаченным торсом, которые нардеп опубликовал на своей личной странице в Facebook. Пользователи призвали депутата показать лучше "свои накаченные мозги".

Представители парламентария отметили, что на сайте Жогорку Кенеша в разделе "Законодательная деятельность" нет никакой информации, так как данные давно не обновлялись. На самом деле, заявляют они, лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Жыргалбек Турускулов с 2016 года инициировал 6 законопроектов и в 24 законопроектах выступил как соавтор.

Как инициатор

1. О проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Гражданский Процессуальный Кодекс Кыргызской Республики, Уголовный Кодекс Кыргызской Республики и Закон "О залоге" Кыргызской Республики)"

2. О проекте Закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Кыргызской Республики"

3. О проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, в Кодекс Кыргызской Республики о проступках, в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях)"

4. О проекте Закона "О запрещении ввоза, производства, изготовления, сбыта и использования синтетических рыболовных сетей, электроловильных систем на территории Кыргызской Республики"

5. О проекте Закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О недрах"

6. "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" (О возобновляемых источниках энергии, Земельный кодекс Кыргызской Республики, кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности).

Соавторство

1. О проекте Закона "Об особых экономических территориях в Кыргызской Республике"

2. О проекте Закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О недрах"

3. О проекте Закона "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Закон Кыргызской Республики "О рекламе", Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах, Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях)"

4. О проекте Закона "О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма (аэрозоля)"

5. О проекте Закона "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О пенсионном обеспечении военнослужащих"

6. О проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере возобновляемых источников энергии"

7. О проекте Закона "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности"

8. О проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики ("Налоговый кодекс Кыргызской Республики" "Уголовный кодекс Кыргызской Республики", "Трудовой кодекс Кыргызской Республики", Законы Кыргызской Республики "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства", "О защите прав предпринимателей")

9. О проекте Закона "О неприкосновенности частной собственности"

10. "КРнын айрым мыйзам актыларына озгортуулорду киргизуу тууралуу" ("Энергиянын кайра жаралуучу булактары жонундо", КРнын Жер кодекси, Администрациялык жоопкерчилик жонундо Кодекси) КРнын Мыйзам долбоору

11. О проекте Закона "О внесении изменений в Воздушный кодекс Кыргызской Республики"

12. О проекте Закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об образовании"

13. О проекте Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"

14. О проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Земельный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности и Налоговый кодекс Кыргызской Республики)"

15. О проекте Закона "О неприкосновенности частной собственности"

16. О проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" (Налоговый кодекс КР, Уголовный кодекс КР, Трудовой кодекс КР, О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, О защите прав предпринимателей)

17. О проекте Закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О средствах массовой информации"

18. О проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в области землепользования"

19. О проекте Закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О развитии сельского хозяйства Кыргызской Республики"

20. О проекте Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"

21. О проекте Закона "О государственном ипотечном жилищном кредитовании"

22. О проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в области экологической безопасности"

23. О проекте Закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики"

24. "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской Республики".