Судей и следователей в КР научат работать с медиаторами

Судьи и прокуроры 28 июня принимают участие в тренинге по восстановительной медиации, организованной Международной организацией развития права (IDLO).

Советник IDLO Дильбара Максимбекова в своем приветственном слове отметила, что согласно законодательству судьи и следователи вправе направлять стороны спора на информационную встречу, то есть к медиатору.

Во время проведения информационной встречи медиатор разъяснит сторонам спора сущность и принципы медиации, и в случае согласия сторон об урегулировании спора согласовывает условия договора о применении медиации. То есть могут урегулировать спор не доводя дело до суда.

"Восстановительная медиация по уголовным делам отличается от медиации по гражданским делам. Для разъяснения особенностей работы медиаторов с судьями и прокурорами мы пригласили тренера из Латвии Диану Зиединя", - сказала Дильбара Максимбекова.

Диана Зиединя является ведущим экспертом Департамента медиации и координации участия общества Госслужбы пробации Латвии и работает в этой сфере с 2005 года.

В рамках тренинга она расскажет участникам особенности сотрудничества судей и прокуроров с медиаторами и практики по работе с несовершеннолетними, а также поделится опытом работы Государственной службы пробации Латвии по ведению медиации в уголовных процессах.

В Латвии, судьи, полицейские и прокуроры ведут тесную работу с медиаторами и на основе законодательства направляют стороны спора по некоторым делам к медиаторам. Стоит отметить, что медиаторы в Латвии являются государственными служащим.

Восстановительная медиация - это процесс, в котором медиатор создает условия для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем (при необходимости - о заглаживании причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или криминальных ситуаций.