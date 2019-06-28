Главный банк отчитался

В ежегодном отчете председателя Национального банка перед Жогорку Кенешем глава регулятора Толкунбек Абдыгулов рассказал, каким, с точки зрения финансов, был прошлый год для Кыргызстана.

Год юбилейного сома

Одним из наиболее знаковых событий прошлого года стал 25–летний юбилей национальной валюты. Именно благодаря решению о введении в обращение сома, принятому в 1993 г., сегодня Кыргызстан может проводить самостоятельную денежно–кредитную политику, говорить о наличии развитой банковской и платежной системах республики.

В 2018 г. кыргызские банкноты стали еще более защищенными. Национальный банк ввел в обращение модифицированные банкноты четвертой серии номиналом 20 и 5000 сомов образца 2016 г.

- Цель регулятора - усиление защитных качеств банкнот, совершенствование их внешнего вида и удобства в обращении среди населения, - подчеркнул глава Национального банка

В юбилейный для сома год Нацбанк выпустил пять разновидностей коллекционных памятных монет. Все они были посвящены наиболее значимым событиям, включая празднование 90–летия со дня рождения выдающегося кыргызского писателя Чынгыза Айтматова.

Экономика росла, кредиты дешевели

Главной задачей работы Национального банка было и остается поддержание стабильности цен. Эта цель была достигнута.

- Инфляция в течение 2018 г. не превысила целевые ориентиры Национального банка в 5–7 процентов. Ее среднегодовое значение составило 1,5 процента, - сообщил парламентариям Толкунбек Абдыгулов.

По прогнозам специалистов Нацбанка, плавно повышаться инфляция начнет только во второй половине текущего года. И если не возникнет какой–нибудь форс–мажор, до конца года она так и не преодолеет отметку в 3–4 процента.

В прошлом году экономика КР продолжила свой рост. ВВП увеличился на 3,5 процента. Денежно–кредитная политика (ДКП) Национального банка была направлена на поддержку деловой активности.

Одним из наиболее действенных инструментов ДКП стала учетная ставка. С 2016 г. учетная ставка устойчиво снижается. В прошлом году она снизилась с 5 процентов до 4,75 процента. На этом уровне учетная ставка оставалась до конца года. Что это дало? Ставки по кредитам постепенно снижаются, а кредитные портфели коммерческих банков раширяются.

- Средневзвешенная ставка по вновь выданным кредитам в национальной валюте составила 19,5 процента, в иностранной валюте - 9,7 процента. Общий объем выданных банками кредитов в прошлом году превысил 113 миллиардов сомов и вырос по сравнению с предыдущим годом на 7,3 процента, - пояснил глава Национального банка.

Причем увеличение объема кредитного портфеля произошло за счет займов, предоставленных в национальной валюте. Это очень важная деталь, поскольку означает, что политика дедолларизации, начатая Национальным банком и Правительством еще в 2015 г., дает ощутимые плоды.

Финансы идут в регионы

В прошлом году в рамках реализации указа президента по развитию регионов Национальный банк работал по направлению увеличения кредитования в регионах, повышения доступности финансовых услуг, открытия новых представительств финансово–кредитных организаций. В итоге в областях республики появились три филиала и 13 сберегательных касс коммерческих банков.

Кроме того, регулятор продолжил предоставление сомовых ресурсов коммерческим банкам посредством кредитных аукционов, в том числе на цели кредитования регионов и реализации государственной программы "Финансирование сельского хозяйства" ("ФСХ").

Всего в 2018 г. в Национальным банком было проведено 8 кредитных аукционов, предложено средств в объеме 12 миллиардов сомов, из которых коммерческими банками было фактически выбрано три миллиарда сомов. Из общего числа кредитных аукционов для поддержки регионального развития проведены четыре кредитных аукциона. В соответствии с условиями кредитных аукционов кредитные средства должны быть направлены на кредитование областей республики. При этом Национальный банк предоставлял средства с условием, что конечные заемщики получат кредиты по ставке не выше 12 процентов - подчеркнул Абдыгулов.

Больше золота в резервы

Валютный рынок в 2018 г. не штормило, что способствовало поддержанию финансовой стабильности в экономике. За год обменный курс доллара США к сому повысился всего на 1,5 процента.

При этом Национальный банк максимально снизил свое участие на валютных торгах. С интервенциями регулятор выходил только в крайнем случае - для предотвращения резких колебаний обменного курса. За год было проведено всего 11 интервенций, что почти в два раза меньше, чем в предыдущем году.

- Интервенции приходились на периоды, когда в мировой экономической политике происходили изменения и отмечались дисбалансы - временные закрытия границ с Казахстаном, введение санкций США в отношении России, активная фаза "торговой войны" с Китаем, ужесточение политики федеральной резервной системы США, - рассказал председатель Национального банка депутатам.

Объем валовых международных резервов на конец 2018 г. был эквивалентен сумме в 2,156 миллиарда долларов. Для его пополнения Национальный банк скупал золото на внутреннем рынке за национальную валюту. В результате физический объем драгоценного металла в резерве составил 4,2 тонны, что на 1,8 тонны больше по сравнению с 2017 г.

В этом году регулятор продолжил покупать золото и в период с января по май приобрел 1,6 тонны золота стоимостью 4,7 миллиарда сомов.

Требования ужесточили. Но это на пользу

Национальный банк работал в 2018 году и над повышением эффективности надзора и снижением рисков в финансовой системе. Одним из важнейших аспектов этой деятельности стало повышение законодательных требований к уставному капиталу банков.

- С1 июля 2018 г. минимальный размер уставного капитала банков вырос до 600 миллионов сомов с 500 миллионов сомов в 2017 г. К этой мере регулятор прибегнул, чтобы сохранить устойчивость банков и создать условия для "длинных денег", которые так нужны кыргызской экономике, - так Абдыгулов объяснил ужесточение банковского законодательства

При этом весь год специалисты Национального банка продолжали трудиться над повышением доверия населения к финансовому рынку. В том числе за счет защиты прав и интересов граждан во взаимоотношениях с финансово–кредитными учреждениями.

Так, в результате совместных усилий Национального банка, коммерческих банков и небанковских финансово–кредитных учреждений преференции по реструктуризации кредитов были предоставлены 230 гражданам из 285 пострадавших по причине обильных снегопадов в Иссык–Кульской и Нарынской областях, а также в результате пожара на центральном рынке в Джалал–Абаде.

Безнал рулит!

Работал Национальный банк и над обеспечением эффективности, безопасности, стабильности и надежности платежных систем. В 2018 г. произошел существенный рост количества и объема безналичных платежей. Повсеместно, включая отдаленные регионы, реализован проект по переходу социальных выплат и платежей в бюджет на безналичную форму.

- Количество выпущенных банковских карт за год увеличилось на 20 процентов и достигло более 2,4 миллиона штук. Получается что сегодня банковскими картами пользуются около половины взрослого населения республики. Объем операций с платежными картами возрос на треть по сравнению с аналогичным показателем 2017 г. Предпосылками для этого стало освобождение от налога с продаж при оплате товаров в безналичной форме. Кроме того, помогли стимулирующие программы, проводимые коммерческими банками, - сказал Толкунбек Абдыгулов.

Еще одна новинка мира безналичных денег - приложение "Элкарт Мобайл", благодаря которому держатели национальных карт "Элкарт" могут проводить любые мгновенные платежи. На сегодня активными пользователями этого приложения стали свыше 32 тысяч кыргызстанцев.

Уделяя внимание развитию платежных систем, Национальный не забывает и о необходимости обеспечения стабильного функционирования информационного алгоритма банковской системы, а также повышения уровня защиты от возможных кибератак. Для этого совершенствуется и модернизируется информационная инфраструктура регулятора.

Максимум для бюджета

В целях поддержки государственного бюджета Президент КР подписал Закон об увеличении размера отчислений от прибыли Национального банка в доход бюджета с 70 до 90 процентов.

По итогам прошлого года регулятор получил прибыль в размере 2,1 милларда сомов. Из них в государственную казну перечислили 1,89 миллиарда сомов.

Согласно Закону "О республиканском бюджете КР на 2019 г. и прогнозе на 2020–2021 годы", поступления в бюджет от прибыли Национального банка ожидаются в размере двух миллиардов сомов в 2019 г. и по 1,5 миллиарда сомов в 2020–2021 годы.

Мы намерены продолжать активную работу по всем направлениям своей деятельности для достижения поставленных целей и задач, направленных на сохранение ценовой и финансовой стабильности, содействовать долгосрочному экономическому росту и улучшению благосостояния населения, - заключил свое выступление глава Национального банка.

Василиса МИХАЙЛОВА.