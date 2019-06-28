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Милиция вновь предупреждает: Купаться в БЧК опасно для жизни!

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних Первомайского района Бишкека провела профилактическую работу среди населения по предупреждению несчастных случаев на воде. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

С наступлением лета, растет число утонувших детей в открытых водоемах, каналах и бассейнах. В связи с чем, возникает необходимость усиления профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями по предотвращению и предупреждению утопления, - говорится в сообщении ГУВД Бишкека.

В летний период сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Первомайского района, согласно приказу, будут патрулировать БЧК и прилегающие к нему территории.

Вчера, сотрудники милиции провели обход домов близлежащих к каналам и водоемам домов. Во время обхода сотрудники провели с жителями профилактические беседы о недопущении купания детей в неположенных местах и особенно в БЧК. Пояснительные беседы также проводятся с администрациями центров отдыха, где имеются бассейны, чтобы соблюдались все меры безопасности и инструкции по эксплуатации бассейна, - говорится в сообщении.

ГУВД г.Бишкек просит жителей и гостей столицы в летний сезон быть более внимательными к детям, не оставляйте их одних возле водоемов, бассейнов и каналов. При возникновении угрозы безопасности детей, незамедлительно обратитесь к ближайшему сотруднику милиции и позвоните по телефонному номеру 102.


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URL: https://www.vb.kg/379412
Теги:
утопленник, Бишкек, Кыргызстан, Лето
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