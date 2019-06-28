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Завораживающее зрелище! Офицерский вальс в центре Бишкека

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 28 июня, на площади Победы в Бишкеке состоялся выпуск офицеров Военного института Вооруженных Сил Кыргызской Республики имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Калыйнура Усенбекова.

Стройной линией ротных колон и оркестровым маршем выпускники встретили вынос знамени родного учебного заведения и более 60 выпускников сменили погоны курсантов на блестящие лейтенантские звездочки, получив из рук военного руководства страны дипломы о высшем образовании.

Поздравить молодых офицеров с важным событием в их жизни прибыли начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев, представители правительства, ветераны Вооруженных Сил, а также родные и близкие выпускников.

В торжественной обстановке выпускникам высшего военно-учебного заведения были вручены нагрудные знаки и дипломы о высшем образовании. Десять отличников учебы, окончивших институт с красными дипломами, получили их из рук начальника Генерального штаба.

В своем поздравлении генерал-майор Р.Дуйшенбиев поздравил молодых лейтенантов с успешным окончанием военно-учебного заведения, подчеркнул важную роль офицерского корпуса в защите суверенитета государства и дал наказ честно и беззаветно служить во благо процветания Кыргызской Республики.

После традиционной церемонии молодые офицеры, сняв фуражки и преклонив колени, простились с Боевым Знаменем Военного института.

После воинского ритуала и приветствий в свой адрес, новоиспеченные лейтенанты под звуки марша прошли торжественным маршем по площади, завершив торжество офицерским вальсом.


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URL: https://www.vb.kg/379414
Теги:
военная служба, Кыргызстан, выпускной вечер, Вооруженные силы
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