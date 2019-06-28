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На сессии БГК вновь подняли вопрос о повышении тарифа на проезд в автобусах

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- Оксана Гут
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Сегодня, 28 июня, на ХХIV сессии Бишкекского городского кенеша депутаты заслушивают отчет начальника БПАТП Нурлана Койчубакова о проделанной за 2018 год работе.

Докладчик сообщил, что по сравнению с 2017 годом выручка от перевозки пассажиров снизилась, предприятие терпит убытки в 14 млн сомов.

Объяснил он это тем, что в прошлом году был урезан размер субсидий, также сокращен подвижной состав с 113-ти до 104-х и более 60-ти автобусов требуют серьезного ремонта.

Но главная причина убыточности БПАТП в низких тарифах на проезд, заявил Нурлан Койчубаков.

- Мы неоднократно поднимали этот вопрос – необходимо повышать тарифы за проезд. Недавно вновь отправили соответствующее предложение мэрии. Там с нами согласились, но рекомендовали пока найти другие источники пополнения бюджета. Вот мы сейчас переводим в свое ведение КДП – контрольно-диспетчерские пункты. Там оседают огромные средства примерно 400 тысяч сомов в день. И эти деньги шли в карман частникам, - рассказал депутатам Койчубаков.

Он также признал проблемой непрозрачность сбора оплаты за проезд и сдачи плана водителями. Но электронное билетирование решит ее, уверен глава предприятия.

К слову, по данным Нурлана Койчубакова, электронное билетирование в столичных автобусах заработает в тестовом режиме уже в июле-августе. А официальный запуск проекта состоится в сентябре-октябре этого года.


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URL: https://www.vb.kg/379415
Теги:
Бишкекский горкенеш, тарифы, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, стоимость проезда
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Комментарии
Гражданин
28.06.2019, 14:00

Надо вернеть прежнего мэра он не позволял поднимать тариф на проезд

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