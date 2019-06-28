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Милиция и общественный фонд взяли на контроль дело об избитых детях

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- Екатерина Улитина
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Гульзат Жумаковой и ее сыновьям окажут юридическую и психологическую помощь. Об этом VB.KG рассказала директор общественного фонда "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова.

Я сделала запросы в МВД и в ГРС. Сейчас жду, когда ведомства ответят. От нас и от городского центра помощи детям мэрии Бишкека семье будут предоставлены адвокат и психолог, - рассказала Назгуль Турдубекова.

В пресс-службе ГУВД города Бишкека VB.KG подтвердили, что дело об избиении детей на детской площадке зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков по статье 65 Кодекса о проступках "побои". Нарушителю по этой статье грозит штраф от 40 до 60 тысяч сомов или от 40 до 60 часов общественных работ.

Напомним, Гульзат Жумакова рассказала, что ее сыновей 9 и 10 лет избил сосед, вступившийся за своего братишку. Сейчас мальчики с травмами госпитализированы в детскую клиническую больницу Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/379422
Теги:
ГУВД, Назгуль Турдубекова, Бишкек, Кыргызстан, избил ребенка
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