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В КР выделено 5705 грантовых мест в вузы республики

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- ВБ
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На 2019-2020 учебный год выделено 5705 грантовых мест в вузы республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования и науки КР.

По данным ведомства, утвержден перечень специальностей и объем приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2019-2020 учебный год.

Всего на 2019-2020 учебный год выделено 5705 грантовых мест, в том числе предусмотрены грантовые места по специальностям в области здравоохранения, культуры и искусства, горнодобывающей промышленности, компьютерных технологий, образования, промышленности, сельского хозяйства, связи, строительства, транспорта, туризма, управления и энергетики.

Грантовые места будут распределены среди 26 государственных вузов республики, включая региональные учебные заведения.


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URL: https://www.vb.kg/379433
Теги:
абитуриент, вуз, Кыргызстан, Министерство образования
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