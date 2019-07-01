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22-летний кыргызстанец погиб в Выборге, упав с высоты

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- Оксана Гут
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Мигрант из Кыргызстана упал с высоты в райцентре Выборгского района Ленинградской области (РФ). Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что трагедия произошла 28 июня в процессе капительного ремонта жилого дома.

По данным правоохранительных органов, сообщение о том, что со строительных лесов на доме 20 по улице Ленина в Выборге упал рабочий, поступило примерно в восьмом часу вечера.

От полученных травм молодой человек скончался до приезда Скорой помощи. Трудовому мигранту было 22 года, он был временно зарегистрирован в Петербурге и имел разрешение на работу.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото иллюстративное.


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URL: https://www.vb.kg/379451
Теги:
погибшие, Россия, строительство, трудовая миграция, Кыргызстан
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