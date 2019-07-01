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Ботанический сад в Бишкеке засыхает из-за жары

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- Екатерина Улитина
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Ботанический сад в Бишкеке засыхает из-за жары. Активисты общественного фонда "Инициатива Арча" рассказали о проблемах с поливом зеленного массива столицы.

- Из-за засухи Ботанический сад - действительно под угрозой. Воды не хватает, арычная система в плачевном состоянии. На всю площадь верхней его части (Ахунбаева 1А/1) государством выделен всего лишь один рабочий, который просто физически не справляется с обслуживанием территории, - рассказали активисты.

По их словам, чтобы помочь саду "напиться" в засушливое время, они апробировали новую методику накопления воды в резервуарах.

- Мы тоже, как и все неравнодушные горожане, не можем спокойно смотреть, как засыхает сад и обесценивается многолетний труд научных сотрудников. В то же время, всё ещё надеемся, что государство обратит внимание на состояние его территории: разработаны планы, выделены ключевые министерства и ведомства, которые должны заниматься этим вопросом... Но, к сожалению, сохранять устойчивое состояние Ботсада очень сложно, так как его бюджет - все на том же низком уровне, - заключили в ОФ "Арча".

Отметим, Ботанический сад в Бишкеке работает при Национальной академии наук и имеет особый статус. Это единственный зеленый массив в столице, который не подвергался вырубке и застройке. В Бишкеке установилась жаркая погода, метеорологи предупредили, что в ближайшие дни температура воздуха может прогреться до 40 градусов.


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URL: https://www.vb.kg/379458
Теги:
экология, Бишкек, Кыргызстан, Лето, Ботанический сад
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