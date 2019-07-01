Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Кыргызстане ожидается резкое изменение температуры

199  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение: после продолжительной сухой и жаркой погоды ожидается ее резкое изменение.

3-4 июля на большей части территории республики временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В предгорных и горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и по востоку Иссык-Кульской области интенсивные осадки.

В отдельных предгорных и горных районах возможен град. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. Ожидается понижение температуры воздуха.

МЧС КР отмечает, что такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

С 3 по 4 июля с ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках страны ожидается подъем уровня воды. В горных и предгорных районах селеопасно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379464
Теги:
МЧС, штормовое предупреждение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  