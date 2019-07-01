В Кыргызстане ожидается резкое изменение температуры

Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение: после продолжительной сухой и жаркой погоды ожидается ее резкое изменение.

3-4 июля на большей части территории республики временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В предгорных и горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и по востоку Иссык-Кульской области интенсивные осадки.

В отдельных предгорных и горных районах возможен град. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. Ожидается понижение температуры воздуха.

МЧС КР отмечает, что такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

С 3 по 4 июля с ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках страны ожидается подъем уровня воды. В горных и предгорных районах селеопасно.