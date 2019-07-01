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Документальный фильм о Жусупе Абдрахманове покажут на МКФ "Евразия"

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- Анастасия Карелина
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Новый документальный фильм Эрнеста Абдыжапарова "Жусуп Абдрахманов" 5 июля будет показан на XV Международном кинофестивале "Евразия" в Нур-Султане (Казахстан).

Полнометражная лента включена в программу "Особое событие".

Фильм Абдыжапарова создавался фондом Аскара Салымбекова и студией Эрнеста Абдыжапарова SEA при технической поддержке Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Сценарий картины написал Бакыт Орунбек. Данная лента – это переосмысление эпохальных событий мировой истории первой половины XX века. Авторы показывают их через судьбу первого Председателя Совета народных комиссаров Киргизии Жусупа Абдрахманова.

Дикторский текст в фильме читает сам режиссер – Эрнест Абдыжапаров. А в роли Жусупа Абдрахманова в сценах из спектакля "Последний допрос" зрители увидят заслуженного артиста Кыргызской Республики Болота Тентимышова.


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URL: https://www.vb.kg/379477
Теги:
Казахстан, кино, фестиваль, Кыргызстан, Эрнест Абдыжапаров, Аскар Салымбеков
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Комментарии
Гражданин
01.07.2019, 17:01

Читал про Жусупа Абдрахманова великий человек. Когда москва хотела присоединить киргизский и каракалпакский асср к казахстану он категоричечки был против и сам хотел создать междуморье от аральское моря до иссык куля вроде Туркестана со столицей в жалал абаде не знаю почему этот город выбрал но его за это расстреляли в 37 или 38 году.

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