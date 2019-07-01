Документальный фильм о Жусупе Абдрахманове покажут на МКФ "Евразия"

Читал про Жусупа Абдрахманова великий человек. Когда москва хотела присоединить киргизский и каракалпакский асср к казахстану он категоричечки был против и сам хотел создать междуморье от аральское моря до иссык куля вроде Туркестана со столицей в жалал абаде не знаю почему этот город выбрал но его за это расстреляли в 37 или 38 году.