Документальный фильм о Жусупе Абдрахманове покажут на МКФ "Евразия"

Новый документальный фильм Эрнеста Абдыжапарова "Жусуп Абдрахманов" 5 июля будет показан на XV Международном кинофестивале "Евразия" в Нур-Султане (Казахстан).
Полнометражная лента включена в программу "Особое событие".
Фильм Абдыжапарова создавался фондом Аскара Салымбекова и студией Эрнеста Абдыжапарова SEA при технической поддержке Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.
Сценарий картины написал Бакыт Орунбек. Данная лента – это переосмысление эпохальных событий мировой истории первой половины XX века. Авторы показывают их через судьбу первого Председателя Совета народных комиссаров Киргизии Жусупа Абдрахманова.
Дикторский текст в фильме читает сам режиссер – Эрнест Абдыжапаров. А в роли Жусупа Абдрахманова в сценах из спектакля "Последний допрос" зрители увидят заслуженного артиста Кыргызской Республики Болота Тентимышова.