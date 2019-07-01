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Профсоюзный скандал: Активисты будут требовать отставки главы ВС

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- Оксана Гут
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Сегодня, 1 июля, в Верховном суде должно было состояться рассмотрение гражданского дела в отношении председателя Федерации профсоюзов Мирбека Асанакунова. Напомним, активисты требуют его отставки в связи с тем, что последний, чтобы стать главой Федерации "накрутил" себе трудовой стаж. Первые две инстанции ранее вынесли решение, что Асанакунов незаконно занимает должность.

Решение высшей инстанции намерено затягивали, заявила VB.KG одна из активистов Венера Маймендиева. Она рассказала, что вчера началась бессрочная акция протеста у здания Верховного суда. Пять женщин пошли на крайние меры - объявили сухую голодовку, требуя принять справедливое решение и отстранить от должности Мирбека Асанакунова. В противном случае, было заявлено, что протестующие будут требовать отставки главы Верховного суда КР.

- За сутки вызывали "Скорую" несколько раз. Женщинам становилось плохо, повышалось давление и сахар. Всю ночь мы находились рядом, следили за их здоровьем. Утром примерно в 10.45 пришли сторонники Асанакунова и пытались нас провоцировать. Они оскорбляли женщин, запугивали угрозами и лично в мой адрес были сделаны заявления. Нам пришлось пока остановить акцию, - отметила Маймендеева.

С ее слов, сам Асанакунов ранее заявил, что судебный вопрос уже решен в его пользу, мол, за это были отданы немалые деньги.

- Сейчас его слова подтвердились. Верховный суд отправил дело в Бишкекский городской суд, - резюмировала Венера Маймендеева.


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URL: https://www.vb.kg/379489
Теги:
Верховный суд, голодовка, профсоюзы, Кыргызстан, скандал, Венера Маймендиева, Мирбек Асанакунов
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