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По дороге в Суусамырскую долину пропала семья – четверо взрослых и ребенок

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- Оксана Гут
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По дороге из Ат-Баши в Суусамыр пять человек пропали без вести – четверо взрослых и один ребенок. Как рассказали VB.KG родственники пропавших, семья выехала на Nissan Terrano белого цвета 30 июня в 4 часа утра из Ат-Башинского района Нарынской области, чтобы попасть на 130-летие Каба уулу Кожомкула в Суусамырской долине Чуйской области. Должны были вернуться вечером того же дня. Но до сих пор о них ничего неизвестно, на мероприятие они так и не попали. Последний раз выходили на связь еще утром в Жумгальском районе.

Родные также сообщили, что один очевидец видел, как машина, ехавшая впереди него, упала в реку Кокомерен. Но сказать марку авто он затруднился. В реке были найдены запчасти автотранспорта, в частности боковое зеркало – но близкие сомневаются, что оно принадлежит Nissan Terrano.

Меж тем в пресс-службе МЧС КР редакции подтвердили информацию, что 30 июня поступило сообщение о падении автомобиля в реку Кокомерен в районе села Кызыл-Ой Жайылского района.

Второй день спасатели проводят там поисковые работы, привлечены 51 специалист. Однако, в ведомстве говорят о падении в реку машины предположительно марки Lexus и о количестве человек внутри авто в МЧС данных нет.

Родные и близкие пропавших просят о помощи всех кто-либо мог видеть машину Nissan Terrano белого цвета госномера 01KG013 по дороге из Ат-Баши в Суусамыр. Любая информация будет важной. Звонить можно на телефон 0555484883.

Фото иллюстративное.


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URL: https://www.vb.kg/379493
Теги:
ДТП, Нарынская область, Чуйская область, Кыргызстан, пропал ребенок, ГУОБДД, пропавшие без вести, авто упало в реку, МВД, МЧС
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