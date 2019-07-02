Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Экс-представитель президента в ЖК с семьей пропал в Суусамыре

386  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Руководитель аппарата полномочного представительства правительства в Чуйской области Молдакун Абдылдаев пропал вместе с семьей. Информацию подтвердили в администрации Чуйской области.

- Молдакуна Абдылдаева действительно нет и его действительно ищут родственники, - прокомментировал первый заместитель полпреда области Элкинбек Аширбеков.

В ГУВД Чуйской области сообщили, что у них зарегистрирована информация о поиске пропавшей семьи. Они выехали из села Ат-Баши в Нарынской области в Суусамыр примерно в 4 часа утра 30 июня на автомашине белого цвета. С тех пор о них и о машине нет новостей и информации.

В этот же день примерно в 13.30 свидетели заметили, как автомобиль белого цвета упал в реку Кокомерен. Спасатели третий день ищут автомобиль. Но результатов пока нет.

С 2014 по 2018 год Молдакун Абдылдаев был представителем президента в Жогорку Кенеше.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379500
Теги:
ГУВД, МЧС, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  