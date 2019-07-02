Экс-представитель президента в ЖК с семьей пропал в Суусамыре

Руководитель аппарата полномочного представительства правительства в Чуйской области Молдакун Абдылдаев пропал вместе с семьей. Информацию подтвердили в администрации Чуйской области.

- Молдакуна Абдылдаева действительно нет и его действительно ищут родственники, - прокомментировал первый заместитель полпреда области Элкинбек Аширбеков.

В ГУВД Чуйской области сообщили, что у них зарегистрирована информация о поиске пропавшей семьи. Они выехали из села Ат-Баши в Нарынской области в Суусамыр примерно в 4 часа утра 30 июня на автомашине белого цвета. С тех пор о них и о машине нет новостей и информации.

В этот же день примерно в 13.30 свидетели заметили, как автомобиль белого цвета упал в реку Кокомерен. Спасатели третий день ищут автомобиль. Но результатов пока нет.

С 2014 по 2018 год Молдакун Абдылдаев был представителем президента в Жогорку Кенеше.