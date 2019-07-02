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На свадебном банкете отравились 93 человека

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- Екатерина Улитина
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В Токмаке после свадебного торжества отравились 93 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Праздник проходил 29 июня в ресторане "Мегаполис" в Токмаке. На торжестве присутствовали 256 человек из Токмака, Бишкека, Нарынской и Иссык-Кульской областей.

Первые гости свадьбы с симптомами пищевого отравления стали поступать в больницу Токмака 1 июля. Были госпитализированы 7 человек.

Всего, 1 и 2 июля за медицинской помощью обратились 93 человека, все они присутствовали на свадебном торжестве.

На 11.30 02 июля стационарное лечение получают:

В инфекционном отделении Токмокской ТБ обратились 38 пострадавших, госпитализировано 6 человек,

- в Кочкорскую территориальную больницу госпитализированы - 18 чел., из-них 3 дети до 14 лет;

- в Республиканскую клиническую инфекционную больницу обратились 31 человек, из которых 4 детей, госпитализированы - 9 человек (1 ребенок);

- в инфекционную больницу Ысык-Атинского района госпитализированы - 4 человек;

- в инфекционную больницу Московского района госпитализированы - 2 человека.

Стационарное лечение в больницах получают 39 человек, остальные 54 больных отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства под наблюдение своего семейного врача.

- Всем обратившимся оказана первичная помощь - промывание желудка, регидратационная терапия, госпитализированным больным оказывается симптоматическая терапевтическая помощь, общее состояние больных средней тяжести, - отметили в Минздраве.

В настоящее время со стороны госсанэпидем надзора проводятся эпидемиологическое расследование, отобраны образцы остатков пищи, промывных вод, и т.д., на лабораторные исследования. Проведены подворные обходы для выявления пострадавших, а так же разъяснительные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/379504
Теги:
Минздрав, отравление, Токмак, свадьба, Бишкек, Кыргызстан
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