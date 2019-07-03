В реке Кокомерен найдены тела Молдакуна Абдылдаева и его водителя

Накануне вечером в реке Кокомерен были найдены тела ранее пропавших без вести руководителя аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области Молдакуна Абдылдаева и его водителя Бакыта Абдылдаева. Об этом в соцсетях сообщила дочь Молдакуна Абдылдаева Индира.

- До последнего надеялась, но увы... Я с утра до ночи здесь ищу вместе с МЧС, местными жителями, здесь и мои родственники, коллеги, друзья, подруги, друзья моего братишки, коллеги моих родителей. пока нашли только 2 тела. Спасибо всем, кто переживает вместе со мной, не дай Аллах никому испытать такое на себе, - написала женщина.

Поиски еще троих членов семьи – мамы Индиры, брата и ее дочери – продолжаются.

Родственникам по-прежнему нужна помощь добровольцев.

Напомним, 30 июня в милицию поступило сообщение о том, что по дороге из Ат-Башы в Суусамыр пропали без вести пять человек. Они ехали на машине Nissan Terrano белого цвета на 130-летие Каба уулу Кожомкула в Чуйской области. Позже очевидцы сообщили, что это авто врезалось в гору и опрокинулось в реку Кокомерен между сёлами Кожомкул и Арал.