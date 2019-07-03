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В Бишкеке от удара неизвестного афроамериканец впал в кому

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- Оксана Гут
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Накануне в соцсетях на странице БеспределKG было опубликовано видео, как несколько человек оказывают помощь афроамериканцу, лежащему на земле без сознания. Автор ролика пишет, что инцидент произошел 2 июня в 16.30 на территории торгового центра ЦУМ.

- Был избит гражданин другой страны (афроамериканец) нашим соотечественником. Я как свидетель происшествия хочу справедливости и наказания по факту данного преступления. Парень от удара впал в кому, родных пока не можем найти. Могли бы вы дать огласку этому делу… Парня, нанёсшего удар, на данный момент не нашли, ведётся расследование, - рассказал очевидец.

В ГУВД Бишкека редакции VB.KG пообещали предоставить информацию позже.


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URL: https://www.vb.kg/379538
Теги:
ГУВД, ЦУМ, избиение, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, больница
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