В Бишкеке от удара неизвестного афроамериканец впал в кому

Накануне в соцсетях на странице БеспределKG было опубликовано видео, как несколько человек оказывают помощь афроамериканцу, лежащему на земле без сознания. Автор ролика пишет, что инцидент произошел 2 июня в 16.30 на территории торгового центра ЦУМ.

- Был избит гражданин другой страны (афроамериканец) нашим соотечественником. Я как свидетель происшествия хочу справедливости и наказания по факту данного преступления. Парень от удара впал в кому, родных пока не можем найти. Могли бы вы дать огласку этому делу… Парня, нанёсшего удар, на данный момент не нашли, ведётся расследование, - рассказал очевидец.

В ГУВД Бишкека редакции VB.KG пообещали предоставить информацию позже.