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Зарылбека Рысалиева отправили поправлять здоровье на курорт

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- Оксана Гут
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Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев вчера, 2 июля, был переведен в Кыргызский НИИ курортологии и восстановительного лечения в Воронцовке. Об этом VB.KG сообщила заместитель главврача Клинической больницы управделами президента и правительства Александра Олексюк.

Такое решение было принято на консилиуме, отметила она.

- Рысалиеву лучше, но риск по-прежнему остается. Поэтому ему требуется реабилитация, - сказала Олексюк.

В Воронцовке парламентарий пробудет предварительно три недели. По крайней мере именно такой продолжительности курс реабилитации для больных после инсульта.

Для справки:

В настоящее время КНИИКиВЛ (Воронцовка) является основным научно-исследовательским, лечебно-диагностическим, образовательным учреждением здравоохранения в области курортологии, физиотерапии и восстановительного лечения в Кыргызстане.

Напомним, депутату Жогорку Кенеша Зарылбеку Рысалиеву стало плохо 7 июня после допроса в МВД по делу о незаконном освобождении в 2013 году "вора в законе" Азиза Батукаева. На машине Скорой помощи его увезли в реанимацию, а спустя несколько дней перевели в обычную палату. Врачи поставили ему диагноз - "острая гипертоническая энцефалопатия на фоне гипертонического криза".

В 2013 году Зарылбек Рысалиев занимал должность главы Госслужбы исполнения наказаний КР.


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URL: https://www.vb.kg/379552
Теги:
Зарылбек Рысалиев, Азиз Батукаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, больница
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Комментарии
Бакыт
03.07.2019, 14:51

И до каких пор этот лже генерал будет по курортам мататся.  Будь мужиком отсиди как положено зачем генеральские погоны топчешь в землю. Дай честное показания, что именно по приказу Атамбаева ты спровадил Батукаева до аэропорта.

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123
03.07.2019, 15:11

Почему Петрушевского после нескольких операций, который никого не убивал, не грабил, кого подставили закрыли в СИЗО

А этого, псевдо-генерала, коррупционера, который выпустил Батукаева, переводят в курорт. Может сразу на Багамы отправить за счёт госказны?!!!

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