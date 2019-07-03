Зарылбека Рысалиева отправили поправлять здоровье на курорт

Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев вчера, 2 июля, был переведен в Кыргызский НИИ курортологии и восстановительного лечения в Воронцовке. Об этом VB.KG сообщила заместитель главврача Клинической больницы управделами президента и правительства Александра Олексюк.

Такое решение было принято на консилиуме, отметила она.

- Рысалиеву лучше, но риск по-прежнему остается. Поэтому ему требуется реабилитация, - сказала Олексюк.

В Воронцовке парламентарий пробудет предварительно три недели. По крайней мере именно такой продолжительности курс реабилитации для больных после инсульта.

Для справки:

В настоящее время КНИИКиВЛ (Воронцовка) является основным научно-исследовательским, лечебно-диагностическим, образовательным учреждением здравоохранения в области курортологии, физиотерапии и восстановительного лечения в Кыргызстане.

Напомним, депутату Жогорку Кенеша Зарылбеку Рысалиеву стало плохо 7 июня после допроса в МВД по делу о незаконном освобождении в 2013 году "вора в законе" Азиза Батукаева. На машине Скорой помощи его увезли в реанимацию, а спустя несколько дней перевели в обычную палату. Врачи поставили ему диагноз - "острая гипертоническая энцефалопатия на фоне гипертонического криза".

В 2013 году Зарылбек Рысалиев занимал должность главы Госслужбы исполнения наказаний КР.