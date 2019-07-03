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В КНР на телефоны туристов из КР устанавливают приложение для слежки - СМИ

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- Екатерина Улитина
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Китайские пограничные власти забирают мобильные телефоны у туристов, которые заезжают на территорию КНР из Кыргызстана, и тайно загружают на смартфоны приложение для слежки. Такие данные опубликовали ведущие мировые СМИ.

The Guardian отмечает, что с недавнего времени китайские власти усилили меры безопасности в провинции Синьцзянь, установив камеры распознавания лиц. Кроме того, пограничники вынуждают граждан скачивать программное обеспечение, которое предоставляет доступ к информации хранящейся на телефоне.

Журналисты The Guardian подчеркивают, что с дополнительными мерами безопасности сталкиваются туристы, которые заезжают на территорию Китая из Кыргызстана. Среди них много путешественников, которые изучают древний маршрут Великого Шелкового Пути. О дополнительных мерах безопасности их не предупреждают заранее, утверждают журналисты.

Агентство пишет, что с помощью этого приложения власти могут получить доступ не только к личной информации на мобильном устройстве, но и узнать на какие сайты заходит человек и какие статьи читает. Приложение сканирует не всю информацию, а реагирует на определенный контент и изображения. Скорее всего приложение не следит за пользователем во время его путешествия по Китаю, а лишь считывает информацию во время прохождения пограничного контроля.


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URL: https://www.vb.kg/379557
Теги:
Китай, туризм, Великий Шелковый путь, Кыргызстан, Туристический сезон, СМИ
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