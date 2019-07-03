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Кыргызстанские танкисты поедут на чемпионат мира "Танковый биатлон"

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- ВБ
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Сегодня, 3 июля 2019 года, 4 танковых экипажа (3 основных и 1 запасной) Сухопутных войск ВС КР в целях подготовки к международному чемпионату "Танковый биатлон" вылетели в г. Челябинск, где на полигоне Чебаркуль будет проходить их предварительная подготовка к основным соревнованиям. Об этом сообщает пресс-служба генштаба ВС КР.

По данным пресс-службы, танковые экипажи вместе с главным тренером команды полковником Виктором Косачевым проходили соответствующую условиям соревнований подготовку на учебном центре "Эдельвейс"; оттачивали мастерство на оборудованном танкодроме с различными препятствиями и макетами, включая участки заграждения и маневрирования, противотанковый ров с проходом, брод, эскарп и "гребенку", колейный мост и мишень, рубежи открытия огня, штрафной круг и финишную линию.

Помимо основной подготовки, механики-водители, наводчики и командиры прошли тщательный медицинский осмотр, во время которого также были изучены их морально-психологическое состояние и физическая подготовка.

Напомним, что с 3 по 17 августа 2019 года в Российской Федерации на полигоне "Алабино" планируется проведение очередного чемпионата мира состязаний боевых машин "Танковый биатлон", где примут участие более 25 государств из разных стран мира.


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URL: https://www.vb.kg/379558
Теги:
Россия, армия, Кыргызстан, Госкомитет по делам обороны, ВС КР, танковый биатлон
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