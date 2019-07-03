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Кыргызский скульптор Тамила Маматова удостоена премии ARTEMISIA GENTILESCHI

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- Анастасия Карелина
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Молодой кыргызский скульптор Тамила Маматова удостоена премии ARTEMISIA GENTILESCHI. Этой наградой за особые достижения в области искусства нашу соотечественницу отметила культурная Ассоциация международной Академии Italia in Arte Nel Mondo.

Тамила пояснила VB.KG, что представители Ассоциации сами вышли на нее в Интернете, рассказали, что видели ее работы, попросили выслать им фото других своих произведений. А спустя некоторое время сообщили, что руководством организации принято решение поощрить ее вклад в развитие мировой культуры.

В 2019 году престижной итальянской награды удостоились художники из Италии, Франции, Германии, Бельгии, Испании, Норвегии, Польши, Канады, Мексики, Марокко, Израиля, Бразилии, других государств. Всего более двадцати стран. Тамила Маматова - единственный мастер из Средней Азии. Кстати, на сегодняшний день она является и единственным в Кыргызстане работающим скульптором-женщиной.

Посетить саму торжественную церемонию вручения наград Тамила не смогла. Причина банальна – отсутствие средств. Оригинал диплома и кубок она получит почтой.

Справка VB.KG: Тамила Маматова закончила Национальную академию художеств Кыргызской Республики имени Т. Садыкова и Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина при Российской академии художеств. В мае 2019 года Тамила приняла участие в Первом Международном симпозиуме каменных скульптур "Культура. Код. Камень". Событие прошло в самом большом этнопарке России "ЭТНОМИР", который теперь украшает каменное произведение Маматовой "Каныкей - жена Манаса".


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URL: https://www.vb.kg/379559
Теги:
искусство, Италия, скульптура
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