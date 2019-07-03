Активисты собрали все декларации госслужащих и депутатов

Декларации о доходах всех чиновников, судей и депутатов теперь можно найти на сайте declarator.politmer.kg, созданного общественных фондом "Лаборатория инноваций". В настоящий момент собрано 2702 документа.

По задумке организаторов, в приложении собраны все декларации о доходах и имуществе госслужащих КР: президента, депутатов ЖК, премьер-министра, министров, судей, представителей региональной и муниципальной власти, иных органов и так далее.

"Наш инструмент простой, удобный и предназначен для журналистов и других пользователей, которые занимаются журналистскими расследованиями. Вы можете ввести в поиске на главной странице ФИО интересующего вас человека и все его доходы и имущества появятся на ленте", - говорится в пояснении сайта.

В то же время авторы проекта столкнулись с рядом проблем.

"В Кыргызстане ведомства (Госкадровая и Налоговая службы КР) публикуют декларации о доходах и имуществах госслужащих Кыргызстана в разных формах и документах. Мы собрали все эти документы и обработали, получилось около 50 тысяч деклараций. Задача технически была очень непростой, было написано множество парсеров под разные источники, тщательно структурировались данные по автомобилям, недвижимости и доходам. Для каждого гражданина и гражданки автоматически определялся пол, идентифицировалось имущество, где оно находится и так далее. Главная проблема, с которой мы столкнулись это некачественные данные: орфографические и порядковые ошибки в цифрах. Мы постарались сделать лучше структуризацию по ведомствам и регионам, имуществам и транспортными средствами".