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Активисты собрали все декларации госслужащих и депутатов

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- Бакыт Стамов
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Декларации о доходах всех чиновников, судей и депутатов теперь можно найти на сайте declarator.politmer.kg, созданного общественных фондом "Лаборатория инноваций". В настоящий момент собрано 2702 документа.

По задумке организаторов, в приложении собраны все декларации о доходах и имуществе госслужащих КР: президента, депутатов ЖК, премьер-министра, министров, судей, представителей региональной и муниципальной власти, иных органов и так далее.

"Наш инструмент простой, удобный и предназначен для журналистов и других пользователей, которые занимаются журналистскими расследованиями. Вы можете ввести в поиске на главной странице ФИО интересующего вас человека и все его доходы и имущества появятся на ленте", - говорится в пояснении сайта.

В то же время авторы проекта столкнулись с рядом проблем.

"В Кыргызстане ведомства (Госкадровая и Налоговая службы КР) публикуют декларации о доходах и имуществах госслужащих Кыргызстана в разных формах и документах. Мы собрали все эти документы и обработали, получилось около 50 тысяч деклараций. Задача технически была очень непростой, было написано множество парсеров под разные источники, тщательно структурировались данные по автомобилям, недвижимости и доходам. Для каждого гражданина и гражданки автоматически определялся пол, идентифицировалось имущество, где оно находится и так далее. Главная проблема, с которой мы столкнулись это некачественные данные: орфографические и порядковые ошибки в цифрах. Мы постарались сделать лучше структуризацию по ведомствам и регионам, имуществам и транспортными средствами".


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URL: https://www.vb.kg/379571
Теги:
ГНС, госимущество, декларация, правительство, Кыргызстан, активисты, Жогорку Кенеш
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