Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Омурбек Бабанов снова решил вернуться в Кыргызстан

3270  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутаты Жогорку Кенеша Канатбек Исаев и Торобай Зулпукаров действительно встречались в Москве с экс-лидером фракции "Республика - Ата Журт" Омурбеком Бабановым. Об этом редакции VB.KG сообщил один из депутатов, попросивший не указывать его имени.

Как выяснилось, переговоры с Бабановым прошли в ресторане "Боно", расположенного в гостинице "Украина".

- Омурбек Бабанов пообещал Исаеву и Зулпукарову, что этим летом вернётся в Кыргызстан, - пояснил он.

Напомним, ранее источники сообщили редакции VB.KG, что депутаты Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров и Канат Исаев встретились в Москве с основателем партии "Республика" Омурбеком Бабановым.

Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан после проигрыша на президентских выборах в 2017 году. На него было возбуждено два уголовных дела, за его выступления во время предвыборной агитации. По данным ГКНБ, одно дело - закрыто, а второе все еще рассматривается. Весной этого года Омурбек Бабанов планировал вернуться в Бишкек, но за несколько часов до вылета передумал, опасаясь народных волнений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379574
Теги:
Канат Исаев, Омурбек Бабанов, Торобай Зулпукаров, Москва, Кыргызстан, Республика – Ата-Журт, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  