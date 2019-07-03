Омурбек Бабанов снова решил вернуться в Кыргызстан

Депутаты Жогорку Кенеша Канатбек Исаев и Торобай Зулпукаров действительно встречались в Москве с экс-лидером фракции "Республика - Ата Журт" Омурбеком Бабановым. Об этом редакции VB.KG сообщил один из депутатов, попросивший не указывать его имени.

Как выяснилось, переговоры с Бабановым прошли в ресторане "Боно", расположенного в гостинице "Украина".

- Омурбек Бабанов пообещал Исаеву и Зулпукарову, что этим летом вернётся в Кыргызстан, - пояснил он.

Напомним, ранее источники сообщили редакции VB.KG, что депутаты Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров и Канат Исаев встретились в Москве с основателем партии "Республика" Омурбеком Бабановым.

Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан после проигрыша на президентских выборах в 2017 году. На него было возбуждено два уголовных дела, за его выступления во время предвыборной агитации. По данным ГКНБ, одно дело - закрыто, а второе все еще рассматривается. Весной этого года Омурбек Бабанов планировал вернуться в Бишкек, но за несколько часов до вылета передумал, опасаясь народных волнений.