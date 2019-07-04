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Снежный барс, архары, олени попали в фотоловушки в Нарыне

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане наблюдается увеличение численности диких животных на охраняемых природных территориях. Сообщает пресс-служба ГАООСиЛХ и отмечает, что об этом свидетельствуют полученные свежие кадры с фотоловушек, установленных на территории Нарынского государственного природного заповедника.

В Нарынском природном заповеднике в начале 2019 года были установлены 10 фотоловушек для отслеживания и мониторинга учета диких животных. Накануне сотрудники ГАООС и ЛХ установили еще 10 фотоловушек по всей территории природного парка.

В объектив камер попали снежный барс, архары, олень, ящерица.

Сотрудники ГАООС и ЛХ постоянно проводят разъяснительные работы с местными жителями, призывая их к бережному отношению к окружающей среде, растительному и животному миру, а также ведут учет и наблюдение за увеличением или уменьшением тех или иных видов диких животных, птиц и растений, рассказывает в пресс-службе ведомства.

Общая площадь Нарынского государственного природного заповедника составляет 105 тыс. 519 га. Из них заповедная зона составляет 361 тыс. 60 га, маралопитомник - 809 га, буферная зона - 27 тыс. 860,7 га и охранная зона - 40 тыс. 689,9 га.

На территории парка можно встретить редкие виды краснокнижных диких птиц и животных, как снежный барс, рысь, каменная куница, медведь белокоготный (тянь-шаньский), беркут, сокол балобан, бородач, серпоклюв, орел карлик, филин, степная пустельга, шахин, кречет, серая неясыть, коростель, кумай и другие.

Также здесь зарегистрировано более 600 видов растений, 3 вида рыб, 4 вида рептилий, 1 вид земноводных.


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URL: https://www.vb.kg/379579
Теги:
Красная книга, Нарынская область, фотография, Кыргызстан, животные, ГАООС и ЛХ
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