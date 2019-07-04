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Кылычбека Султана вновь вызвали на допрос

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- Екатерина Улитина
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Сегодня в Госкомитете национальной безопасности продолжится допрос экс-посла Кыргызстана в Южной Корее Кылычбека Султана. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

Накануне, 3 июля, Кылычбека Султана уже вызывали на допрос который, по его словам, продолжался более четырех часов.

О сути дела по которому допрашивают бывшего посла, он не говорит. В ГКНБ эту информацию также пока не комментируют.

Сам Кылычбек Султан утверждает, что допросы силовиков связаны с выражением его гражданской позиции в отношении Алмазбека Атамбаева.

Напомним, Кылычбек Султан - основатель газеты "Супер Инфо", в 2017 году указом тогда еще президента Алмазбека Атамбаева был назначен послом Кыргызстана в Южной Корее. В 2018 году он рассказал о мошеннических схемах и нарушениях в работе внешнеполитического ведомства. После проверки, которая началась из-за обвинений Султана, глава МИД Эрлан Абдылдаев подал в отставку. Однако, проверка выявили нарушения в работе самого Кылычбека Султана.


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URL: https://www.vb.kg/379580
Теги:
ГКНБ, МИД, Кыргызстан, Кылычбек Султан
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