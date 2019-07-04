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Посол КР в РФ вручил Верительные грамоты Владимиру Путину

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- ВБ
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Вчера, 3 июля 2019 года, в Александровском зале Кремлевского дворца Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Аликбек Джекшенкулов вручил Верительные грамоты Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщает департамент информации МИД КР.

Выступая перед главами дипломатических представительств, Владимир Путин отметил: "Отношения с Киргизией носят характер стратегического партнёрства и союзничества. Наши страны участвуют в процессах евразийской интеграции, в том числе тесно взаимодействуют в рамках Евразийского экономического союза, занимаются вопросами обеспечения международной и региональной безопасности по линии ОДКБ. Состоявшийся в марте государственный визит в Киргизию придал новый импульс сотрудничеству по торгово экономическому, военно техническому, гуманитарному и другим направлениям".


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URL: https://www.vb.kg/379586
Теги:
Владимир Путин, Аликбек Джекшенкулов, посольство, Россия, Кыргызстан
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