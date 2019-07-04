Посол КР в РФ вручил Верительные грамоты Владимиру Путину

Вчера, 3 июля 2019 года, в Александровском зале Кремлевского дворца Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Аликбек Джекшенкулов вручил Верительные грамоты Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщает департамент информации МИД КР.

Выступая перед главами дипломатических представительств, Владимир Путин отметил: "Отношения с Киргизией носят характер стратегического партнёрства и союзничества. Наши страны участвуют в процессах евразийской интеграции, в том числе тесно взаимодействуют в рамках Евразийского экономического союза, занимаются вопросами обеспечения международной и региональной безопасности по линии ОДКБ. Состоявшийся в марте государственный визит в Киргизию придал новый импульс сотрудничеству по торгово экономическому, военно техническому, гуманитарному и другим направлениям".