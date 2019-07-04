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Сильнейшие бойцы соберутся в Нарынской области

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- Бакыт Стамов
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В эту субботу, 6 июля, в Нарынской области, на центральном стадионе села Куланак состоится ежегодный масштабный турнир по кулатуу эртаймаш среди профессионалов WEF 81 PROFFIGHT 34. Об этом редакции VB.KG сообщили представители депутатской фракции "Республика-Ата Журт"

По их данным, на состязаниях выступят сильнейшие бойцы центральной Азии. Целью Международного турнира является популяризация здорового образа жизни среди молодого поколения и вовлечение их к спорту. Мероприятия также проводится в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны.

Турнир будет организован при поддержке президента федерации "Кулатуу Эртаймаш WEF" Нарынской области, Лидера парламентской фракции "Республика-Ата Журт" Жыргалбека Турускулова.


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URL: https://www.vb.kg/379590
Теги:
Нарынская область, спорт, турнир, Кыргызстан, Республика – Ата-Журт, Турускулов Жыргалбек
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