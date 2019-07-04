Сильнейшие бойцы соберутся в Нарынской области

В эту субботу, 6 июля, в Нарынской области, на центральном стадионе села Куланак состоится ежегодный масштабный турнир по кулатуу эртаймаш среди профессионалов WEF 81 PROFFIGHT 34. Об этом редакции VB.KG сообщили представители депутатской фракции "Республика-Ата Журт"

По их данным, на состязаниях выступят сильнейшие бойцы центральной Азии. Целью Международного турнира является популяризация здорового образа жизни среди молодого поколения и вовлечение их к спорту. Мероприятия также проводится в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны.

Турнир будет организован при поддержке президента федерации "Кулатуу Эртаймаш WEF" Нарынской области, Лидера парламентской фракции "Республика-Ата Журт" Жыргалбека Турускулова.